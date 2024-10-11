Дружина Іраклі Макацарії вагітна

Бізнесмен Іраклі Макацарія із дружиною Лізою Чічуа. Фото: instagram.com/maqatsa/

Головний герой шостого сезону українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія поділився із шанувальниками радісною новиною. Красунчик разом зі своєю молодою дружиною Лізою Чичуа чекає на поповнення в родині.

Про це він розповів на своїй сторінці Instagram.

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У Іраклі Макацарія буде поповнення в родині

Грузинський шоумен поділився щемливими чорно-білими кадрами, на яких позує перед камерою із дружиною Лізою Чічуа. У дівчини помітний невеликий округлий животик.

Ліза обрала для зйомки спеціальні джинси для вагітних, мереживний топ та сорочку вільного крою. Доповнила свій образ дівчина об'ємною укладкою із недбалими хвилям. Іраклі позує перед камерою у класичній сороці та джинсах.

"Тут ми знову зростаємо", — підписав кадри Макацарія.

Іраклі Макацарія із вагітною дружиною Лізою Чічуа. Фото: instagram.com/maqatsa/

Іраклі Макацарія стане батьком. Фото: instagram.com/maqatsa/

Пара вже виховує сина Гіоргі, якого Ліза народила минулого літа.

Нагадаємо, дочка Емінема чекає на первістка. А також ми розповідали, що вагітна дружина телеведучого Володимира Остапчука поміркувала на тему віку.