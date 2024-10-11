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Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз станет отцом

11 октября 2024 18:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Жена Иракли Макацарии беременна
Бизнесмен Иракли Макацария с женой Лизой Чичуа. Фото: instagram.com/maqatsa/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария поделился с поклонниками радостной новостью. Красавчик вместе со своей молодой женой Лизой Чичуа ждет пополнения в семье.

Об этом он рассказал на своей странице Instagram.

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У Иракли Макацария будет пополнение в семье

Грузинский шоумен поделился щемящими черно-белыми кадрами, на которых позирует перед камерой с женой Лизой Чичуа. У девушки заметен небольшой округлый животик.

Лиза выбрала для съемки специальные джинсы для беременных, кружевной топ и рубашку свободного кроя. Дополнила свой образ девушка объемной укладкой с небрежными волнами. Иракли позирует перед камерой в классической рубашке и джинсах.

"Здесь мы снова растем", — подписал кадры Макацария.

Иракли Макацария станет папой
Иракли Макацария с беременной женой Лизой Чичуа. Фото: instagram.com/maqatsa/
Иракли Макацария ждет с женой второго ребенка
Иракли Макацария станет отцом. Фото: instagram.com/maqatsa/

Пара уже воспитывает сына Гиорги, которого Лиза родила прошлым летом.

Напомним, дочь Эминема ждет первенца. А также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.

дети шоу Холостяк соцсети беременность Иракли Макацария

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