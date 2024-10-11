Жена Иракли Макацарии беременна

Бывший "Холостяк" Иракли Макацария во второй раз станет отцом
Главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария поделился с поклонниками радостной новостью. Красавчик вместе со своей молодой женой Лизой Чичуа ждет пополнения в семье.
Об этом он рассказал на своей странице Instagram.
У Иракли Макацария будет пополнение в семье
Грузинский шоумен поделился щемящими черно-белыми кадрами, на которых позирует перед камерой с женой Лизой Чичуа. У девушки заметен небольшой округлый животик.
Лиза выбрала для съемки специальные джинсы для беременных, кружевной топ и рубашку свободного кроя. Дополнила свой образ девушка объемной укладкой с небрежными волнами. Иракли позирует перед камерой в классической рубашке и джинсах.
"Здесь мы снова растем", — подписал кадры Макацария.
Пара уже воспитывает сына Гиорги, которого Лиза родила прошлым летом.
Напомним, дочь Эминема ждет первенца. А также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.
Читайте Новини.LIVE!