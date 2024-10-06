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Дочка Емінема приховувала вагітність від батька

6 жовтня 2024 10:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дочка Емінема приховала свою вагітність на весіллі
Хейлі Джейд Мазерс із чоловіком Еваном МакКлінтоком. Фото: instagram.com/hailiejade/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Донька репера Емінема Хейлі Джейд Мазерс знайшла хитрий спосіб приховати свою вагітність на весіллі. Дівчині допомогла найкраща подруга.

Про це пише Page Six.

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У п'ятничному епізоді подкасту Just A Little Shady пара розповіла, як найкраща подруга Хейлі виручила її під час весілля.

Едні пояснила, що вона таємно випивала всі алкогольні напої Хейлі, щоб у їхніх друзів та батьків не виникло жодних підозр.

"Щоразу, коли люди відверталися, вона передавала мені свій напій, і я пила так, що виглядало так, ніби вона безперервно пила протягом всієї ночі", — поділилася Едні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hailie Jade (@hailiejade)

Однак подругам не довелося довго приховувати вагітність Хейлі. Через декілька тижнів дівчина повідомила про цю радісну звістку Емінему.

Майбутня мама вручила реперу футболку "Детройт Лайонз" з написом "дідусь" на спині. У річ дівчина загорнула знімки УЗД. Емінем був шокований новиною, проте дивився на свою доньку з трепетом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що молодша на 30 років дівчина актора Венсана Касселя оголосила про свою вагітність. Також ми розповідали, що вагітна дружина телеведучого Володимира Остапчука поміркувала на тему віку.

Емінем вагітність закордонні зірки донька подруги

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