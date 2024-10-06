Дочка Емінема приховала свою вагітність на весіллі

Хейлі Джейд Мазерс із чоловіком Еваном МакКлінтоком. Фото: instagram.com/hailiejade/

Донька репера Емінема Хейлі Джейд Мазерс знайшла хитрий спосіб приховати свою вагітність на весіллі. Дівчині допомогла найкраща подруга.

Про це пише Page Six.

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У п'ятничному епізоді подкасту Just A Little Shady пара розповіла, як найкраща подруга Хейлі виручила її під час весілля.

Едні пояснила, що вона таємно випивала всі алкогольні напої Хейлі, щоб у їхніх друзів та батьків не виникло жодних підозр.

"Щоразу, коли люди відверталися, вона передавала мені свій напій, і я пила так, що виглядало так, ніби вона безперервно пила протягом всієї ночі", — поділилася Едні.

Однак подругам не довелося довго приховувати вагітність Хейлі. Через декілька тижнів дівчина повідомила про цю радісну звістку Емінему.

Майбутня мама вручила реперу футболку "Детройт Лайонз" з написом "дідусь" на спині. У річ дівчина загорнула знімки УЗД. Емінем був шокований новиною, проте дивився на свою доньку з трепетом.

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