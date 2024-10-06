Дочь Эминема скрыла свою беременность на свадьбе

Дочь Эминема скрывала беременность от отца
Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс нашла хитрый способ скрыть свою беременность на свадьбе. Девушке помогла лучшая подруга.
Об этом пишет Page Six.
Дочь Эминема о своей беременности
В пятничном эпизоде подкаста Just A Little Shady пара рассказала, как лучшая подруга Хейли выручила ее во время свадьбы.
Эдни объяснила, что она тайно выпивала все алкогольные напитки Хейли, чтобы у их друзей и родителей не возникло никаких подозрений.
"Каждый раз, когда люди отворачивались, она передавала мне свой напиток, и я пила так, что выглядело так, будто она непрерывно пила всю ночь", — поделилась Эдни.
Однако подругам не пришлось долго скрывать беременность Хэйли. Через несколько недель девушка сообщила об этом радостном известии Эминему.
Будущая мама вручила рэперу футболку "Детройт Лайонз" с надписью "дедушка" на спине. В вещь девушка завернула снимки УЗИ. Эминем был шокирован новостью, однако смотрел на свою дочь с трепетом.
Напомним, ранее мы писали, что младшая на 30 лет девушка актера Венсана Касселя объявила о своей беременности. Также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.
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