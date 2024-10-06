Дочь Эминема скрыла свою беременность на свадьбе

Хейли Джейд Мазерс с мужем Эваном МакКлинтоком. Фото: instagram.com/hailiejade/

Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс нашла хитрый способ скрыть свою беременность на свадьбе. Девушке помогла лучшая подруга.

Об этом пишет Page Six.

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В пятничном эпизоде подкаста Just A Little Shady пара рассказала, как лучшая подруга Хейли выручила ее во время свадьбы.

Эдни объяснила, что она тайно выпивала все алкогольные напитки Хейли, чтобы у их друзей и родителей не возникло никаких подозрений.

"Каждый раз, когда люди отворачивались, она передавала мне свой напиток, и я пила так, что выглядело так, будто она непрерывно пила всю ночь", — поделилась Эдни.

Однако подругам не пришлось долго скрывать беременность Хэйли. Через несколько недель девушка сообщила об этом радостном известии Эминему.

Будущая мама вручила рэперу футболку "Детройт Лайонз" с надписью "дедушка" на спине. В вещь девушка завернула снимки УЗИ. Эминем был шокирован новостью, однако смотрел на свою дочь с трепетом.

Напомним, ранее мы писали, что младшая на 30 лет девушка актера Венсана Касселя объявила о своей беременности. Также мы рассказывали, что беременная жена телеведущего Владимира Остапчука поразмышляла на тему возраста.