Удвічі молодша Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя — зворушливі фото

Венсан Кассель і Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Французький актор і продюсер Венсан Кассель чекає на народження четвертої дитини. Його молода кохана дівчина Нара Баптиста показала вагітний животик.

Світлинами зірка зачарувала Instagram.

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Модель Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя

Понад рік відомий актор Венсан Кассель зустрічався з двічі молодшою за себе моделлю Нарою Баптиста. Саме вона показала, що вони очікують на народження дитини. Її округлий животик було добре видно в чорній довгій сукні.

Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Нара Баптиста на 30 років молодша за свого коханого чоловіка. Як відомо, вони не перебувають у шлюбі. Ця дитина стане для Каселля вже четвертою. Він має двох доньок Діву та Леоні від акторки Моніки Беллуччі, а також ще одну доньку з моделлю Тіною Кунакі. Вони розлучились лише рік тому.

Нара Баптиста та Венсан Кассель очікують на дитину. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо модель Нара Батиста показала відверті знімки з коханим. Також вона оголилась топлес у своїй соціальних мережах.