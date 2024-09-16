Удвічі молодша Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя — зворушливі фото

Молодша на 30 років дівчина Венсана Касселя вагітна
Французький актор і продюсер Венсан Кассель чекає на народження четвертої дитини. Його молода кохана дівчина Нара Баптиста показала вагітний животик.
Світлинами зірка зачарувала Instagram.
Модель Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя
Понад рік відомий актор Венсан Кассель зустрічався з двічі молодшою за себе моделлю Нарою Баптиста. Саме вона показала, що вони очікують на народження дитини. Її округлий животик було добре видно в чорній довгій сукні.
Нара Баптиста на 30 років молодша за свого коханого чоловіка. Як відомо, вони не перебувають у шлюбі. Ця дитина стане для Каселля вже четвертою. Він має двох доньок Діву та Леоні від акторки Моніки Беллуччі, а також ще одну доньку з моделлю Тіною Кунакі. Вони розлучились лише рік тому.
Нагадаємо модель Нара Батиста показала відверті знімки з коханим. Також вона оголилась топлес у своїй соціальних мережах.
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