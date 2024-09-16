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Молодша на 30 років дівчина Венсана Касселя вагітна

16 вересня 2024 11:00
Валерія Соколенко - Редактор
Удвічі молодша Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя — зворушливі фото
Венсан Кассель і Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
Валерія Соколенко - Редактор

Французький актор і продюсер Венсан Кассель чекає на народження четвертої дитини. Його молода кохана дівчина Нара Баптиста показала вагітний животик.

Світлинами зірка зачарувала Instagram.

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Модель Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя

Понад рік відомий актор Венсан Кассель зустрічався з двічі молодшою за себе моделлю Нарою Баптиста. Саме вона показала, що вони очікують на народження дитини. Її округлий животик було добре видно в чорній довгій сукні. 

Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя. Фото: instagram.com/narahbaptista/
Нара Баптиста вагітна від Венсана Касселя. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Нара Баптиста на 30 років молодша за свого коханого чоловіка. Як відомо, вони не перебувають у шлюбі. Ця дитина стане для Каселля вже четвертою. Він має двох доньок Діву та Леоні від  акторки Моніки Беллуччі, а також ще одну доньку з моделлю Тіною Кунакі. Вони розлучились лише рік тому.

Нара Баптиста та Венсан Кассель очікують на дитину. Фото: instagram.com/narahbaptista/
Нара Баптиста та Венсан Кассель очікують на дитину. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо модель Нара Батиста показала відверті знімки з коханим. Також вона оголилась топлес у своїй соціальних мережах.

діти роман Венсан Кассель вагітність закордонні зірки кохання

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