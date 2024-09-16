Вдвое младшая Нара Баптиста беременна Венсеном Касселем.

Младшая на 30 лет девушка Венсана Касселя беременна
Французский актер и продюсер Венсан Кассель ждет рождения четвертого ребенка. Его молодая любимая девушка Нара Баптиста показала беременный живот.
Фотографиями звезда очаровала Instagram.
Модель Нара Баптиста беременна от Венсана Касселя
Более года известный актер Венсан Кассель встречался с дважды младшей себя моделью Нарой Баптиста. Именно она показала, что они ожидают рождения ребенка. Ее округлый животик был хорошо виден в черном длинном платье.
Нара Баптиста на 30 лет младше своего любимого мужчины. Как известно, они не состоят в браке. Этот ребенок станет для Каселля уже четвертым. У него две дочери Дева и Леона от актрисы Моники Беллуччи, а также еще одна дочь с моделью Тиной Кунаки. Они развелись только год назад.
Напомним, модель Нара Батиста показала откровенные снимки с любимым. Также она оголилась топлесс в своих социальных сетях.
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