Вдвое младшая Нара Баптиста беременна Венсеном Касселем.

Венсан Кассель и Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Французский актер и продюсер Венсан Кассель ждет рождения четвертого ребенка. Его молодая любимая девушка Нара Баптиста показала беременный живот.

Фотографиями звезда очаровала Instagram.

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Более года известный актер Венсан Кассель встречался с дважды младшей себя моделью Нарой Баптиста. Именно она показала, что они ожидают рождения ребенка. Ее округлый животик был хорошо виден в черном длинном платье.

Нара Баптиста беременна Венсеном Касселем. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Нара Баптиста на 30 лет младше своего любимого мужчины. Как известно, они не состоят в браке. Этот ребенок станет для Каселля уже четвертым. У него две дочери Дева и Леона от актрисы Моники Беллуччи, а также еще одна дочь с моделью Тиной Кунаки. Они развелись только год назад.

Нара Баптиста и Венсан Кассель ожидают ребенка. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Напомним, модель Нара Батиста показала откровенные снимки с любимым. Также она оголилась топлесс в своих социальных сетях.