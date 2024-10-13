Дочь Эминема сообщила пол своего ребенка.

Хейли Джейд Мазерс. Фото: instagram.com/hailiejade

Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс и ее муж Эван МакКлинток наконец-то узнали пол будущего ребенка. Пара не стала тянуть и сразу рассказала об этом поклонникам.

Новость Хейли и Эван сообщили в своем подкасте на YouTube.

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Молодые супруги не стали устраивать популярную вечеринку gender-party, а выбрали разделить этот особый момент только вдвоем.

Хейли и Эван решили лопнуть шарик с цветными конфетти прямо во время записи видео в студии. Розовый цвет бумаги обозначал бы девочку, а голубой — мальчика.

Так что в волнующий момент Хейли проколола шарик и из него посыпались голубые конфетти.

"Это мальчик!" — радостно воскликнули супруги.

Дочь Эминема с мужем сообщили пол первенца. Фото: скриншот YouTube

Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца.

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