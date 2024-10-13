Дочь Эминема сообщила пол своего ребенка.

Дочь Эминема рассекретила пол своего первенца
Дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Мазерс и ее муж Эван МакКлинток наконец-то узнали пол будущего ребенка. Пара не стала тянуть и сразу рассказала об этом поклонникам.
Новость Хейли и Эван сообщили в своем подкасте на YouTube.
Дочь Эминема раскрыла пол первенца
Молодые супруги не стали устраивать популярную вечеринку gender-party, а выбрали разделить этот особый момент только вдвоем.
Хейли и Эван решили лопнуть шарик с цветными конфетти прямо во время записи видео в студии. Розовый цвет бумаги обозначал бы девочку, а голубой — мальчика.
Так что в волнующий момент Хейли проколола шарик и из него посыпались голубые конфетти.
"Это мальчик!" — радостно воскликнули супруги.
Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца.
Также мы писали, что звезда "Голосу країни" впервые вышла замуж.
Читайте Новини.LIVE!