Анна Кошмал показала подарунок чоловіка

Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками особистим. Зірка показалася на побаченні з чоловіком, якій подарував їй стильну прикрасу.

Відповідними кадрами вона поділилася в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Анна Кошмал на побаченні з чоловіком

Вагітна зірка, яка зазвичай приховує своє особисте життя, розділила із шанувальниками цінний момент. Зірка поділилася кадрами, на яких її чоловік надягає їй на палець срібну мінімалістичну каблучку у формі серця.

"Люблю тебе", — лаконічно підписала відео вона.

Каблучка Анни Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, ми писали про те, що Кошмал показалася на відпочинку у Франції. А також зірка привітала сина із днем народження.