Анна Кошмал показала подарунок чоловіка

Зірка серіалу "Свати" від Кварталу похизувалася новою каблучкою від чоловіка
29 вересня 2024 17:00
Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками особистим. Зірка показалася на побаченні з чоловіком, якій подарував їй стильну прикрасу.
Відповідними кадрами вона поділилася в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також:
Анна Кошмал на побаченні з чоловіком
Вагітна зірка, яка зазвичай приховує своє особисте життя, розділила із шанувальниками цінний момент. Зірка поділилася кадрами, на яких її чоловік надягає їй на палець срібну мінімалістичну каблучку у формі серця.
"Люблю тебе", — лаконічно підписала відео вона.
Нагадаємо, ми писали про те, що Кошмал показалася на відпочинку у Франції. А також зірка привітала сина із днем народження.
Читайте Новини.LIVE!