Анна Кошмал показала подарок мужчине

Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась с поклонниками личным. Звезда показалась на свидании с мужем, который подарил ей стильное украшение.

Соответствующими кадрами она поделилась в Stories на своей странице в Instagram.

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Анна Кошмал на свидании с мужем

Беременная звезда, которая обычно скрывает свою личную жизнь, разделила с поклонниками ценный момент. Звезда поделилась кадрами, на которых ее муж надевает ей на палец серебряное минималистическое кольцо в форме сердца.

"Люблю тебя", — лаконично подписала видео она.

Кольцо Анны Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, мы писали о том, что Кошмал показалась на отдыхе во Франции. А также звезда поздравила сына с днем рождения.