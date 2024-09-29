Анна Кошмал показала подарок мужчине

Звезда сериала "Сваты" от Квартала похвасталась новым кольцом от мужа
29 сентября 2024 17:00
Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Известная украинская актриса и звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась с поклонниками личным. Звезда показалась на свидании с мужем, который подарил ей стильное украшение.
Соответствующими кадрами она поделилась в Stories на своей странице в Instagram.
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Анна Кошмал на свидании с мужем
Беременная звезда, которая обычно скрывает свою личную жизнь, разделила с поклонниками ценный момент. Звезда поделилась кадрами, на которых ее муж надевает ей на палец серебряное минималистическое кольцо в форме сердца.
"Люблю тебя", — лаконично подписала видео она.
Напомним, мы писали о том, что Кошмал показалась на отдыхе во Франции. А также звезда поздравила сына с днем рождения.
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