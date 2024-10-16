Беременная звезда "Сватов" от Квартала очаровала фото с округлым животиком
Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал совсем скоро во второй раз станет мамой. На новых фото актриса показала уже немаленький животик.
Фотография Анна опубликовала в Instagram.
Беременная Анна Кошмал показала округлый животик
Актриса решила запечатлеть свое особое положение в новой фотосессии.
В кадре звезда кино позировала в черном мини-платье, подчеркнувшем ее округлый животик. Свой образ Анна дополнила высокими сапогами и золотыми украшениями.
Кошмал нежно держалась руками за живот и заметила, что ее положение — это лучший "аксессуар".
"Новый аксессуар идеально подходит ко всему. PS: Условно десятое сообщение, под которым меня снова начнут все поздравлять", — пошутила в подписи знаменитость.
Напомним, недавно Анна Кошмал похвасталась кольцом, которое ей подарил мужчина.
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