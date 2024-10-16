Беременная Анна Кошмал показала округлый животик.

Актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Звезда сериала "Сваты" от студии "Квартал 95" Анна Кошмал совсем скоро во второй раз станет мамой. На новых фото актриса показала уже немаленький животик.

Фотография Анна опубликовала в Instagram.

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Актриса решила запечатлеть свое особое положение в новой фотосессии.

Анна Кошмал в новой фотосессии. Фото: instagram.com/smorkovkina

В кадре звезда кино позировала в черном мини-платье, подчеркнувшем ее округлый животик. Свой образ Анна дополнила высокими сапогами и золотыми украшениями.

Беременная Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал нежно держалась руками за живот и заметила, что ее положение — это лучший "аксессуар".

"Новый аксессуар идеально подходит ко всему. PS: Условно десятое сообщение, под которым меня снова начнут все поздравлять", — пошутила в подписи знаменитость.

Анна Кошмал беременна. Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, недавно Анна Кошмал похвасталась кольцом, которое ей подарил мужчина.

Ранее жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария раскрыла дату вторых родов.