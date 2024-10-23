Тимур Мірошниченко з дружиною здійснили мрію названою доньки - фото, відео

Тимур Мірошниченко з дружиною здійснили мрію названої доньки в день народження
Телеведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна привітали свою названу доньку з днем народження. Маленькій Ангеліні виповнилося дев'ять років.
Зворушливий допис з нагоди свята зіркові батьки опублікували в Instagram.
Тимур Мірошниченко з дружиною влаштували свято для названої доньки
Для дівчинки цей день народження став дуже особливим, адже вона вперше зустрічала його поруч із родиною.
"Тобі дев'ять! І це твій перший день народження в колі сім’ї! Перший, коли обіймами будять мама, тато, брати і сестра. Перший, коли ти сама вибрала подарунок і чекала на нього з нетерпінням! Перший, коли увесь день буде лише для тебе і лише так, як ти хочеш!", — написали у публікації зіркові батьки.
У милому відео Мірошниченки показали кадри із життя Ангеліни в їхній сім'ї, а також зворушливо привітали її зі святом.
"Ти заслуговуєш, аби кожен день був таким! Чиста, світла душа, чиї очі сповнені довірою до світу! Ти закохуєш у себе і відповідаєш тим самим! Будь обов’язково щасливою! Любимо тебе дуже сильно, наша доросла маленька донечка!", — йдеться у привітанні.
Телеведучий та його дружина хотіли, аби цей день став по-справжньому особливим та надовго запам'ятався Ангеліні. Тож влаштували для неї сюрприз з іменинним тортом та кульками.
Також батьки здійснили мрію дівчинки — носити сережки. Заздалегідь Інна відвела доньку до салону краси, де їй прокололи вуха. А у день народження родина подарувала дівчинці сережки, які вона дуже хотіла.
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