Прийомна донька Тимура Мірошниченко полюбила молодшого брата Марселя

Дружина ведучого Тимура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина Тімура Мірошниченка Інна показала, як прийомна донечка Ангеліна турбується про свого молодшого братика Марселя, якого родина ведучого всиновила минулого літа. Малюк довіряє дівчинці.

Про це Інна розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина відомого ведучого поділилася кадрами, на яких її прийомна донька Ангеліна чистить зуби їх наймолодшій дитині — сину Марселю. Хлопчика усиновили минулого літа. Інна пояснила, що Марсель навіть попри те, що ненавидить чистити зуби, саме їй він довіряє це робити.

"Марсель не в захваті від цієї процедури. І так само поки не в захваті від Ангеліни. А Ангеліна не вміє (чи не вміла вже) турбуватися про когось. Діти з закладів з молодшими говорять мовою сили і домінування. Бо так живе та система. Але ось так непомітно вони стають рідними. Найстарша сестра і наймолодший брат", — поділилась Інна Мірошниченко.

Дружина ведучого додала, що Ангеліна не лише чистить зубки Марселю, а й годує його.

Донька Тимура Мірошниченка Ангеліна піклується про брата Марселя. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Донька Тимура Мірошниченка Ангеліна годує про брата Марселя. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Раніше ведучий Тімур Мірошниченко показав, як привітав усиновлену дитину з днем народження. А також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко розповіла, як названа донька адаптується в сім’ї.