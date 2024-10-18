Прийомна донька Тимура Мірошниченко полюбила молодшого брата Марселя

Дружина Тимура Мірошниченка зворушила кадрами піклування дітей один про одного
Дружина Тімура Мірошниченка Інна показала, як прийомна донечка Ангеліна турбується про свого молодшого братика Марселя, якого родина ведучого всиновила минулого літа. Малюк довіряє дівчинці.
Про це Інна розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Інна Мірошниченко про прийомних сина та доньку
Дружина відомого ведучого поділилася кадрами, на яких її прийомна донька Ангеліна чистить зуби їх наймолодшій дитині — сину Марселю. Хлопчика усиновили минулого літа. Інна пояснила, що Марсель навіть попри те, що ненавидить чистити зуби, саме їй він довіряє це робити.
"Марсель не в захваті від цієї процедури. І так само поки не в захваті від Ангеліни. А Ангеліна не вміє (чи не вміла вже) турбуватися про когось. Діти з закладів з молодшими говорять мовою сили і домінування. Бо так живе та система. Але ось так непомітно вони стають рідними. Найстарша сестра і наймолодший брат", — поділилась Інна Мірошниченко.
Дружина ведучого додала, що Ангеліна не лише чистить зубки Марселю, а й годує його.
Раніше ведучий Тімур Мірошниченко показав, як привітав усиновлену дитину з днем народження. А також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко розповіла, як названа донька адаптується в сім’ї.
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