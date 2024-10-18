Приемная дочь Тимура Мирошниченко полюбила младшего брата Марселя

Жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена Тимура Мирошниченко Инна показала, как приемная дочь Ангелина заботиться о своем младшем брате Марселе, которого семья ведущего усыновила прошлым летом. Малыш доверяет девочке.

Об этом Инна рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Жена известного ведущего поделилась кадрами, на которых ее приемная дочь Ангелина чистит зубы их младшему ребенку — сыну Марселю. Мальчика усыновили прошлым летом. Инна объяснила, что Марсель несмотря на то, что ненавидит чистить зубы, именно ей он доверяет это делать.

"Марсель не в восторге от этой процедуры. И так же пока не в восторге от Ангелины. А Ангелина не умеет (или не умела уже) беспокоиться о ком-то. Дети из заведений с младшими говорят на языке силы и доминирования. Потому что так живет та система. Но вот так незаметно они становятся родными. Старшая сестра и младший брат", — поделилась Инна Мирошниченко.

Жена ведущего добавила, что Ангелина не только чистит зубки Марселя, но и кормит его.

Дочь Тимура Мирошниченко Ангелина заботится о брате Марселе. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура Мирошниченко Ангелина кормит о брате Марселе. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Ранее ведущий Тимур Мирошниченко показал, как поздравил усыновленного ребенка с днем рождения. А также мы сообщали, что Инна Мирошниченко рассказала, как названная дочь адаптируется в семье.