Інна Мірошниченко вирушила до Італії — відео

Юристка та дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченка Інна відсвяткувала свій день народження в Італії. Жінка насолоджувалася краєвидами вулкана Етна.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина ведучого 9 жовтня відсвяткувала свій день народження. Жінка вирішила присвятити цей час собі та вирушила на відпочинок до Італії. Вона поділилася відео, на якому показала мальовничі краєвиди вулкана Етна. На одному з кадрів Мірошниченко кумедно бореться із сильним вітром на вулкані.

"Що ви знаєте про цікаві варіанти для святкування ДН?

Минулого року Карпати і мовчазний ретрит. Цього — вулкан, вулканічний пил на зубах, губах, в шкірі голови, під нігтями. Кайфффф!", — підписала відео Інна.

Вдома з дітьми залишився Тімур. Нагадаємо, подружжя виховує двох рідних дітей — Марка і Мію, а також двох прийомних — Марселя та Ангеліну.

Раніше ведучий Тімур Мірошниченко показав, як привітав усиновлену дитину з днем народження. А також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко розповіла, як названа донька адаптується в сім’ї.