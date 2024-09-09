Тімур Мірошниченко показав зворушливі сімейні кадри — українці в захваті

Тімур та Інна Мірошниченки на озвучці мультфільму "Щенячий патруль: Мегакіно". Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Український телеведучий, коментатор і журналіст Тімур Мірошниченко поділився щасливими сімейними кадрами. Чоловік показав, як проводить час зі своєю дружиною Інною і чотирма дітьми, двох з яких він усиновив.

Відповідне відео Тімур Мірошниченко оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Тімур Мірошниченко зі своєю сім’єю

На офіційній сторінці українського телеведучого Тімура Мірошниченка з’явилися кадри, на яких можна побачити його сім’ю в повному складі. На відео ведучий весело проводить час зі своєю коханою Інною і чотирма дітьми — Марселем, Ангеліною, Мією і Марком.

В описі під кадрами дружина Тімура Інна зізналас, який важкий шлях вони пройшли для того, аби бути щасливими.

"Друге літо поспіль ми проживаємо за одним сценарієм. Червень — бюрократичні перегони і боротьба за дитину. Липень-серпень — адаптація. І у вересні нарешті приходить те саме відчуття — ми щасливі, ми на своєму шляху! Трохи божевільні, дуже гучні, в міру емоційні, але сповнені любові і радості. Життя. Тут і зараз", — написала дружина Мірошниченка в описі під кадрами.

Тімур Мірошниченко зі своєю сім'єю. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Тімура Мірошниченка

Побачивши щасливе сімейне відео українського ведучого, його фоловери не пройшли повз і почали його коментувати. Вони захопилися цими кадрами, тому написали чимало гарних слів під ними.

Інно, Тімуре, ви прекрасні, тепло йде навіть через екран

Ваші рідні діти дуже гарні, Ангеліна, як ягідка, але Марсель — у саме серденько

Ви — дуже позитивна сімейка! І це не може не надихати

Яке гарне відео

Іноді не віриться, що такі люди можуть існувати. Нехай Бог вас благословить! Як добре, що ви є і що — українці

Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Сім’я Тімура Мірошниченка

Тімур і його дружина Інна Мірошниченки до недавніх пір виховували двох рідних дітей — Мію і Марка, але нещодавно до їхньої сім’ї приєдналися ще дві дитини. Закохані взяли з дитячого будинку хлопчика на ім’я Марсель і дівчинку Ангеліну.

Сім'я Тімура Мірошниченка на День Незалежності України. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина ведучого Тімура Мірошниченка зізналася, чи є в неї пільги за усиновлених дітей.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко показав, яке свято влаштував для прийомного сина.

Також ми повідомляли про те, що телеведучий Тімур Мірошниченко розповів про силу своєї дружини.