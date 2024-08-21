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Інна Мірошниченко зізналася, чи має вона пільги за усиновлених дітей

21 серпня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Дружина Тімура Мірошниченка Інна зізналася, чи є в них пільги за прийомних дітей
Дружина Тімура Мірошниченка Інна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Кохана українського телеведучого Тімура Мірошниченка дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування Інна розповіла, які пільги надаються багатодітним сім’ям, і пояснила, які виплати отримують батьки трьох і більше дітей.

Інтерв’ю з Інною Мірошниченко Слава Дьомін оприлюднив на каналі "Слава+" в YouTube.

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Інна Мірошниченко про пільги багатодітних сімей

Дружина Тімура Мірошниченка пояснила, скільки грошей сьогодні отримують батьки трьох і більше дітей. За словами жінки, багатодітні батьки отримують виплати, як при народженні дитини, тобто 860 гривень на дитину до трьох років.

"Сім’я багатодітна за багатодітність отримує 2 100 гривень за третю і кожну наступну дитину. У нас їх троє, тому ми маємо отримувати до шести років Марселя по 2 100 гривень. Ти отримуєш виплати, як при народженні дитини… Коли дитинка народжується, мама може піти до соцзахисту і отримати виплату до трьох років — 860 гривень", — наголосила Інна Мірошниченко.

Интервью Славы Демина и Инны Мирошниченко
Інтерв'ю Слави Дьоміна та Інни Мірошниченко. Фото: скриншот з YouTube

Жінка пояснює, яку суму виплачує держава батькам, у яких народилася дитина. Також вона розповіла, чим відрізняються усиновлювачі від опікунів

"У тебе з’явилася дитина, держава тобі як мамі та батьку, в яких з’явилася дитина, дає 42 тисячі, а далі залежно від кількості. Саме по собі усиновлення ніяких пільг не дає, а опікун щось по типу заробітної плати отримує", — також додала дружина Тімура Мірошниченка.

Прийомні діти сім’ї Мірошниченків

Ще донедавна у сім’ї Тімура та Інни Мірошниченків було двоє дітей — дівчинка і хлопчик, а нещодавно вони прийняли рішення взяти ще одного хлопчика з дитячого будинку. Та на цьому пара не зупинилася і згодом взяла ще одну дівчинку.

Тепер Тімур та Інна Мірошниченки є щасливими батьками двох рідних дітей — Марка і Мії, а також двох прийомних — Марселя та Ангеліни

Семья Тимура Мирошниченко в полном составе
Сім'я Тімура Мірошниченка у повному складі. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Тімура Мірошниченка розповіла, як батьки відреагували на прийомних дітей. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко показав, як привітав усиновлену дитину з днем народження. 

Також ми повідомляли про те, що Інна Мірошниченко розповіла, як названа донька адаптується в сім’ї. 

шоу-бізнес Слава Дьомін Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко

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