Жена Тимура Мирошниченко Инна призналась, есть ли у них льготы за приемных детей

Жена Тимура Мирошниченко Инна на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Возлюбленная украинского телеведущего Тимура Мирошниченко дала откровенное интервью Славе Демину. Во время общения Инна рассказала, какие льготы предоставляются многодетным семьям, и объяснила, какие выплаты получают родители трех и более детей.

Интервью с Инной Мирошниченко Слава Демин обнародовал на канале "Слава+" в YouTube.

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Инна Мирошниченко о льготах многодетных семей

Жена Тимура Мирошниченко объяснила, сколько денег сегодня получают родители трех и больше детей. По словам женщины, многодетные родители получают выплаты, как при рождении ребенка, то есть 860 гривен на ребенка до трех лет.

"Семья многодетная за многодетность получает 2 100 гривен за третьего и каждого следующего ребенка. У нас их трое, поэтому мы должны получать до шести лет Марселя по 2 100 гривен. Ты получаешь выплаты, как при рождении ребенка… Когда ребенок рождается, мама может пойти в соцзащиту и получить выплату до трех лет — 860 гривен", — подчеркнула Инна Мирошниченко.

Интервью Славы Демина и Инны Мирошниченко. Фото: скриншот с YouTube

Женщина объясняет, какую сумму выплачивает государство родителям, у которых родился ребенок. Также она рассказала, чем отличаются усыновители от опекунов.

"У тебя появился ребенок, государство тебе как маме и папе, у которых появился ребенок, дает 42 тысячи, а дальше в зависимости от количества. Само по себе усыновление никаких льгот не дает, а опекун что-то по типу заработной платы получает", — также добавила жена Тимура Мирошниченко.

Приемные дети семьи Мирошниченко

Еще до недавних пор в семье Тимура и Инны Мирошниченко было двое детей — девочка и мальчик, а недавно они приняли решение взять еще одного мальчика из детского дома. Но на этом пара не остановилась и впоследствии взяла еще одну девочку.

Теперь Тимур и Инна Мирошниченко являются счастливыми родителями двух родных детей — Марка и Мии, а также двух приемных — Марселя и Ангелины.

Семья Тимура Мирошниченко в полном составе. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена Тимура Мирошниченко рассказала, как родители отреагировали на приемных детей.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко показал, как поздравил усыновленного ребенка с днем рождения.

Также мы сообщали о том, что Инна Мирошниченко рассказала, как названная дочь адаптируется в семье.