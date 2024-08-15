Тімур Мірошниченко став ведучим нового телепроєкту Клуб 1%

Телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: Instagram/timur.miroshnychenko

В Києві стартували зйомки нового масштабного телепроєкту "Клуб 1%". Воно вийде в ефірі телеканалу "1+1 Україна" вже незабаром. Ведучим шоу став ведучий Нацвідборів "Євробачення", а також коментатор популярного музичного шоу Тімур Мірошниченко.

Про це повідомляє "1+1".

Читайте також:

Тімур Мірошниченко став ведучим проєкту "Клуб 1%"

За словами 38-річного телеведучого, він відчуває захват, хвилювання і шалений драйв. Все через те, що це для нього цікавий та масштабний проєкт.

"Провів дуже багато досліджень, дивився багато адаптацій цього шоу в різних країнах і можу сказати, що це супер цікаво. До останнього питання ти не можеш відірватися і намагаєшся з учасником розгадати загадки", — зазначив Тімур.

Тімур Мірошниченко в павільйоні телепроєкту "Клуб 1%". Фото: Instagram/1plus1_ua

Мірошниченко зізнався: його давня мрія, щоб телебачення повернуло собі й освітню функцію. Цей проєкт, запевняє телеведучий, розвиває наш мозок та дає відпочити. Тімур Мірошниченко пропонує українцям зібратися перед телеекранами і спробувати позмагатися у кмітливості з друзями або просто перевірити себе.

"Пропоную започаткувати традицію: якщо в ефірі "Клуб 1%", ми всією країною збираємося біля телевізора і відгадуємо загадки. Можу сказати точно, що за результатами цього сезону, кмітливість нації підвищиться не на 1%, а набагато більше", — підсумував Мірошниченко.

Про шоу "Клуб 1%"

Проєкт знімається за британським форматом THE 1% CLUB. Ця нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, за невеликий час стала світовим феноменом. Великий високотехнологічний павільйон, 1 200 учасників із різних куточків України і цікаві питання на визначення рівня кмітливості — це те, що очікує телеглядачів вже цієї осені.

За правилами проєкту, в кожній програмі учасники відповідають на питання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі, швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на заключне питання (на яке відповідь знає лише 1% населення України), перемагає та отримує грошову винагороду. Її зможе витратити на реалізацію мрії.

Перші учасники телепроєкту "Клуб 1%". Фото: телеканал "1+1"

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсери шоу "Холостяк" вперше запровадили правила щодо образів учасниць. Також ми розповідали, що британська співачка Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу "Хто хоче стати мільйонером".