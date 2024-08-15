Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка Євробачення став ведучим нового масштабного телепроєкту arrow

Зірка Євробачення став ведучим нового масштабного телепроєкту

15 серпня 2024 22:46
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Тімур Мірошниченко став ведучим нового телепроєкту Клуб 1%
Телеведучий Тімур Мірошниченко. Фото: Instagram/timur.miroshnychenko
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

В Києві стартували зйомки нового масштабного телепроєкту "Клуб 1%". Воно вийде в ефірі телеканалу "1+1 Україна" вже незабаром. Ведучим шоу став ведучий Нацвідборів "Євробачення", а також коментатор популярного музичного шоу Тімур Мірошниченко. 

Про це повідомляє "1+1".

Читайте також:

Тімур Мірошниченко став ведучим проєкту "Клуб 1%"

За словами 38-річного телеведучого, він відчуває захват, хвилювання і шалений драйв. Все через те, що це для нього цікавий та масштабний проєкт. 

"Провів дуже багато досліджень, дивився багато адаптацій цього шоу в різних країнах і можу сказати, що це супер цікаво. До останнього питання ти не можеш відірватися і намагаєшся з учасником розгадати загадки", — зазначив Тімур.

Тімур Мірошниченко
Тімур Мірошниченко в павільйоні телепроєкту "Клуб 1%". Фото: Instagram/1plus1_ua

Мірошниченко зізнався: його давня мрія, щоб телебачення повернуло собі й освітню функцію. Цей проєкт, запевняє телеведучий, розвиває наш мозок та дає відпочити. Тімур Мірошниченко пропонує українцям зібратися перед телеекранами і спробувати позмагатися у кмітливості з друзями або просто перевірити себе. 

"Пропоную започаткувати традицію: якщо в ефірі "Клуб 1%", ми всією країною збираємося біля телевізора і відгадуємо загадки. Можу сказати точно, що за результатами цього сезону, кмітливість нації підвищиться не на 1%, а набагато більше", — підсумував Мірошниченко. 

Про шоу "Клуб 1%"

Проєкт знімається за британським форматом THE 1% CLUB. Ця нетривіальна гра, де інтелект вимірюється не стільки знаннями в певних галузях, скільки розвитком когнітивних функцій, за невеликий час стала світовим феноменом. Великий високотехнологічний павільйон, 1 200 учасників із різних куточків України і цікаві питання на визначення рівня кмітливості — це те, що очікує телеглядачів вже цієї осені. 

За правилами проєкту, в кожній програмі учасники відповідають на питання різної складності, змагаючись з іншими у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторовій увазі, швидкості реакції. Учасник, який пройде всі етапи та дасть відповідь на заключне питання (на яке відповідь знає лише 1% населення України), перемагає та отримує грошову винагороду. Її зможе витратити на реалізацію мрії.

Учасники шоу Клуб 1%
Перші учасники телепроєкту "Клуб 1%". Фото: телеканал "1+1"

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсери шоу "Холостяк" вперше запровадили правила щодо образів учасниць.  Також ми розповідали, що британська співачка Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу "Хто хоче стати мільйонером".

шоу телебачення українські зірки Тімур Мірошниченко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:20 В Укрпошті заявили про готовність відкритися у Суджі, але є умови

Термінова новина

23:16 Вибухи прогуркотіли в Запорізькій області — в ОВА відповіли, що загрожує мешканцям

Термінова новина

23:03 Окупанти запустили по Україні "шахеди" — які області під прицілом ворога

22:58 На Волині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання

22:57 Наречена військовополоненого поділилася, що допомагає їй триматися і боротися за звільнення азовців

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

22:54 В Міноборони відповіли, скільки електронних рапортів уже подано через Армія+

22:47 На 14% більше — в Україні третій місяць поспіль дорожчає блакитне паливо

22:45 Ціни на пальне продовжують зростати — скільки буде коштувати бензин завтра

22:34 У The Independent назвали кількість окупантів, які потрапили в полон у Курській області

22:33 У Дніпрі судили чоловіка, який використав газовий балончик проти працівників ТЦК та поліції

23:20 В Укрпошті заявили про готовність відкритися у Суджі, але є умови

Термінова новина

23:16 Вибухи прогуркотіли в Запорізькій області — в ОВА відповіли, що загрожує мешканцям

Термінова новина

23:03 Окупанти запустили по Україні "шахеди" — які області під прицілом ворога

22:58 На Волині винесли вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання

22:57 Наречена військовополоненого поділилася, що допомагає їй триматися і боротися за звільнення азовців

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

22:54 В Міноборони відповіли, скільки електронних рапортів уже подано через Армія+

22:47 На 14% більше — в Україні третій місяць поспіль дорожчає блакитне паливо

22:45 Ціни на пальне продовжують зростати — скільки буде коштувати бензин завтра

22:34 У The Independent назвали кількість окупантів, які потрапили в полон у Курській області

22:33 У Дніпрі судили чоловіка, який використав газовий балончик проти працівників ТЦК та поліції

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію