Нові правила ввели в шоу "Холостяк" — деталі

Ветеран війни та герой шоу "Холостяк" Олександр Терен. Фото: instagram/holostyakstb

Продюсери шоу "Холостяк" розповіли нові подробиці сезону. Окрім соціального підтексту, додали й ще любов до вітчизняного. Тепер всі герої будуть вдягатися за правилами.

Деталі розповіли в Instagram.

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Продюсери вирішили у новий сезон додати стиль та підтримати вітчизняних виробників. Тепер Олександр Терен, дівчата та ведучий Григорій Решетнік будуть вдягатися в образи від українських дизайнерів. Про кого йдеться — тримають в секреті, однак інтрига захоплює.

"Цікавий факт про 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк": вперше за історію проєкту всі образи дівчат, ведучого і самого Холостяка будуть створені виключно українськими дизайнерами", — написали на сторінці шоу.

Нагадаємо, скільки заробляє Григорій Решетнік у шоу "Холостяк". Також злили імена та історії дівчат, які будуть боротися за серце Олександра Терена.