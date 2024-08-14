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Продюсери "Холостяка" вперше запровадили правила щодо образів дівчат

14 серпня 2024 22:15
Антоніна Завадська - Редактор
Нові правила ввели в шоу "Холостяк" — деталі
Ветеран війни та герой шоу "Холостяк" Олександр Терен. Фото: instagram/holostyakstb
Антоніна Завадська - Редактор

Продюсери шоу "Холостяк" розповіли нові подробиці сезону. Окрім соціального підтексту, додали й ще любов до вітчизняного. Тепер всі герої будуть вдягатися за правилами.

Деталі розповіли в Instagram. 

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Продюсери вирішили у новий сезон додати стиль та підтримати вітчизняних виробників. Тепер Олександр Терен, дівчата та ведучий Григорій Решетнік будуть вдягатися в образи від українських дизайнерів. Про кого йдеться — тримають в секреті, однак інтрига захоплює.

"Цікавий факт про 13 сезон романтичного реаліті "Холостяк": вперше за історію проєкту всі образи дівчат, ведучого і самого Холостяка будуть створені виключно українськими дизайнерами", — написали на сторінці шоу. 

Нагадаємо, скільки заробляє Григорій Решетнік у шоу "Холостяк".  Також злили імена та історії дівчат, які будуть боротися за серце Олександра Терена. 

війна шоу Холостяк шоу Григорій Решетнік Кохання телебачення Олександр "Терен" Будько

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