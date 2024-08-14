Новые правила ввели в шоу "Холостяк" - детали

Ветеран войны и герой шоу "Холостяк" Александр Терен. Фото: instagram/holostyakstb

Продюсеры шоу "Холостяк" рассказали о новых подробностях сезона. Кроме социального подтекста, добавили и еще любовь к отечественному. Теперь все герои будут одеваться по правилам.

Детали рассказали в Instagram.

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Продюсеры решили в новый сезон добавить стиль и поддержать отечественных производителей. Теперь Александр Терен, девушки и ведущий Григорий Решетник будут одеваться в образы украинских дизайнеров. О ком идет речь — держат в секрете, однако интрига увлекает.

"Интересный факт о 13 сезоне романтического реалити "Холостяк": впервые за историю проекта все образы девушек, ведущего и самого Холостяка будут созданы исключительно украинскими дизайнерами", — написали на странице шоу.

Напомним, сколько зарабатывает Григорий Решетник в шоу "Холостяк". Также слили имена и истории девушек, которые будут бороться за сердце Александра Терена.