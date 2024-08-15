Тимур Мирошниченко стал ведущим нового телепроекта Клуб 1%

Телеведущий Тимур Мирошниченко. Фото: Instagram/timur.miroshnychenko

В Киеве стартовали съемки нового масштабного телепроекта "Клуб 1%". Оно выйдет в эфире телеканала "1+1 Україна" уже скоро. Ведущим шоу стал ведущий Нацотбора "Евровидения", а также комментатор популярного музыкального шоу Тимур Мирошниченко.

Об этом сообщает "1+1".

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По словам 38-летнего телеведущего, он испытывает восторг, волнение и безумный драйв. Все потому, что это для него интересный и масштабный проект.

"Провел очень много исследований, смотрел много адаптаций этого шоу в разных странах и могу сказать, что это супер интересно. До последнего вопроса ты не можешь оторваться и пытаешься с участником разгадать загадки", — отметил Тимур.

Тимур Мирошниченко в павильоне телепроекта "Клуб 1%". Фото: Instagram/1plus1_ua

Мирошниченко признался: его давняя мечта, чтобы телевидение вернуло себе и образовательную функцию. Этот проект, уверяет телеведущий, развивает наш мозг и отдохнет. Тимур Мирошниченко предлагает украинцам собраться перед телеэкранами и попытаться посоревноваться в сообразительности с друзьями или просто проверить себя.

"Предлагаю начать традицию: если в эфире "Клуб 1%", мы всей страной собираемся у телевизора и отгадываем загадки. Могу сказать точно, что по результатам этого сезона, смекалка нации повысится не на 1%, а гораздо больше", — подытожил Мирошниченко.

О шоу "Клуб 1%"

Проект снимается по британскому формату THE 1% CLUB. Эта нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных сферах, сколько развитием когнитивных функций, за небольшое время стала мировым феноменом. Большой высокотехнологичный павильон, 1200 участников из разных уголков Украины и интересные вопросы определения уровня смекалки — это то, что ожидает телезрителей уже этой осенью.

По правилам проекта, в каждой программе участники отвечают на вопросы разной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании, скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на заключительный вопрос (на который ответ знает только 1% населения Украины), побеждает и получает денежное вознаграждение. Его он сможет потратить на реализацию мечты.

Первые участники телепроекта "Клуб 1%". Фото: телеканал "1+1"

Напомним, ранее мы писали, что продюсеры шоу "Холостяк" впервые ввели правила по образам участниц. Также мы рассказывали, что британская певица Келли Осборн пошутила о своем весе на культовом телешоу "Кто хочет стать миллионером".