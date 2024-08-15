Тимур Мирошниченко стал ведущим нового телепроекта Клуб 1%

Звезда Евровидения стал ведущим нового масштабного телепроекта
В Киеве стартовали съемки нового масштабного телепроекта "Клуб 1%". Оно выйдет в эфире телеканала "1+1 Україна" уже скоро. Ведущим шоу стал ведущий Нацотбора "Евровидения", а также комментатор популярного музыкального шоу Тимур Мирошниченко.
Об этом сообщает "1+1".
Тимур Мирошниченко стал ведущим проекта "Клуб 1%"
По словам 38-летнего телеведущего, он испытывает восторг, волнение и безумный драйв. Все потому, что это для него интересный и масштабный проект.
"Провел очень много исследований, смотрел много адаптаций этого шоу в разных странах и могу сказать, что это супер интересно. До последнего вопроса ты не можешь оторваться и пытаешься с участником разгадать загадки", — отметил Тимур.
Мирошниченко признался: его давняя мечта, чтобы телевидение вернуло себе и образовательную функцию. Этот проект, уверяет телеведущий, развивает наш мозг и отдохнет. Тимур Мирошниченко предлагает украинцам собраться перед телеэкранами и попытаться посоревноваться в сообразительности с друзьями или просто проверить себя.
"Предлагаю начать традицию: если в эфире "Клуб 1%", мы всей страной собираемся у телевизора и отгадываем загадки. Могу сказать точно, что по результатам этого сезона, смекалка нации повысится не на 1%, а гораздо больше", — подытожил Мирошниченко.
О шоу "Клуб 1%"
Проект снимается по британскому формату THE 1% CLUB. Эта нетривиальная игра, где интеллект измеряется не столько знаниями в определенных сферах, сколько развитием когнитивных функций, за небольшое время стала мировым феноменом. Большой высокотехнологичный павильон, 1200 участников из разных уголков Украины и интересные вопросы определения уровня смекалки — это то, что ожидает телезрителей уже этой осенью.
По правилам проекта, в каждой программе участники отвечают на вопросы разной сложности, соревнуясь с другими в логическом мышлении, вербальных способностях, пространственном внимании, скорости реакции. Участник, который пройдет все этапы и ответит на заключительный вопрос (на который ответ знает только 1% населения Украины), побеждает и получает денежное вознаграждение. Его он сможет потратить на реализацию мечты.
Напомним, ранее мы писали, что продюсеры шоу "Холостяк" впервые ввели правила по образам участниц. Также мы рассказывали, что британская певица Келли Осборн пошутила о своем весе на культовом телешоу "Кто хочет стать миллионером".
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