Тимур Мирошниченко показал трогательные семейные кадры — украинцы в восторге

Тимур и Инна Мирошниченко на озвучке мультфильма "Щенячий патруль: Мегакино". Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Украинский телеведущий, комментатор и журналист Тимур Мирошниченко поделился счастливыми семейными кадрами. Мужчина показал, как проводит время со своей женой Инной и четырьмя детьми, двоих из которых он усыновил.

Соответствующее видео Тимур Мирошниченко обнародовал на своей странице в соцсети Instagram.

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Тимур Мирошниченко со своей семьей

На официальной странице украинского телеведущего Тимура Мирошниченко появились кадры, на которых можно увидеть его семью в полном составе. На видео ведущий весело проводит время со своей любимой Инной и четырьмя детьми — Марселем, Ангелиной, Мией и Марком.

В описании под кадрами жена Тимура Инна признала, какой трудный путь они прошли для того, чтобы быть счастливыми.

"Второе лето подряд мы проживаем по одному сценарию. Июнь — бюрократическая гонка и борьба за ребенка. Июль-август — адаптация. И в сентябре наконец приходит то самое ощущение — мы счастливы, мы на своем пути! Немного безумные, очень громкие, в меру эмоциональные, но полные любви и радости. Здесь и сейчас", — написала жена Мирошниченко в описании под кадрами.

Тимур Мирошниченко со своей семьей. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Тимура Мирошниченко

Увидев счастливое семейное видео украинского ведущего, его фолловеры не прошли мимо и начали его комментировать. Они увлеклись этими кадрами, поэтому написали немало хороших слов под ними.

Инна, Тимур, вы прекрасны, тепло идет даже через экран

Ваши родные дети очень красивые, Ангелина, как ягодка, но Марсель — в самое сердечко

Вы — очень положительная семейка! И это не может не вдохновлять

Какое красивое видео

Иногда не верится, что такие люди могут существовать. Да благословит вас Бог! Как хорошо, что вы есть и что — украинцы

Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Семья Тимура Мирошниченко

Тимур и его жена Инна Мирошниченко до недавних пор воспитывали двух родных детей — Мию и Марка, но недавно к их семье присоединились еще два ребенка. Влюбленные взяли из детского дома мальчика по имени Марсель и девочку Ангелину.

Семья Тимура Мирошниченко на День Независимости Украины. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена ведущего Тимура Мирошниченко призналась, есть ли у нее льготы за усыновленных детей.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко показал, какой праздник устроил для приемного сына.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о силе своей жены.