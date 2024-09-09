Тимур Мирошниченко показал трогательные семейные кадры — украинцы в восторге

Настоящий пример — Мирошниченко растрогал украинцев счастливыми семейными кадрами
Украинский телеведущий, комментатор и журналист Тимур Мирошниченко поделился счастливыми семейными кадрами. Мужчина показал, как проводит время со своей женой Инной и четырьмя детьми, двоих из которых он усыновил.
Соответствующее видео Тимур Мирошниченко обнародовал на своей странице в соцсети Instagram.
Тимур Мирошниченко со своей семьей
На официальной странице украинского телеведущего Тимура Мирошниченко появились кадры, на которых можно увидеть его семью в полном составе. На видео ведущий весело проводит время со своей любимой Инной и четырьмя детьми — Марселем, Ангелиной, Мией и Марком.
В описании под кадрами жена Тимура Инна признала, какой трудный путь они прошли для того, чтобы быть счастливыми.
"Второе лето подряд мы проживаем по одному сценарию. Июнь — бюрократическая гонка и борьба за ребенка. Июль-август — адаптация. И в сентябре наконец приходит то самое ощущение — мы счастливы, мы на своем пути! Немного безумные, очень громкие, в меру эмоциональные, но полные любви и радости. Здесь и сейчас", — написала жена Мирошниченко в описании под кадрами.
Реакция сети на кадры Тимура Мирошниченко
Увидев счастливое семейное видео украинского ведущего, его фолловеры не прошли мимо и начали его комментировать. Они увлеклись этими кадрами, поэтому написали немало хороших слов под ними.
- Инна, Тимур, вы прекрасны, тепло идет даже через экран
- Ваши родные дети очень красивые, Ангелина, как ягодка, но Марсель — в самое сердечко
- Вы — очень положительная семейка! И это не может не вдохновлять
- Какое красивое видео
- Иногда не верится, что такие люди могут существовать. Да благословит вас Бог! Как хорошо, что вы есть и что — украинцы
Семья Тимура Мирошниченко
Тимур и его жена Инна Мирошниченко до недавних пор воспитывали двух родных детей — Мию и Марка, но недавно к их семье присоединились еще два ребенка. Влюбленные взяли из детского дома мальчика по имени Марсель и девочку Ангелину.
Напомним, мы писали о том, что жена ведущего Тимура Мирошниченко призналась, есть ли у нее льготы за усыновленных детей.
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