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Настоящий пример — Мирошниченко растрогал украинцев счастливыми семейными кадрами

9 сентября 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Тимур Мирошниченко показал трогательные семейные кадры — украинцы в восторге
Тимур и Инна Мирошниченко на озвучке мультфильма "Щенячий патруль: Мегакино". Фото: Instagram Инны Мирошниченко
Галина Войтенко - Редактор

Украинский телеведущий, комментатор и журналист Тимур Мирошниченко поделился счастливыми семейными кадрами. Мужчина показал, как проводит время со своей женой Инной и четырьмя детьми, двоих из которых он усыновил.

Соответствующее видео Тимур Мирошниченко обнародовал на своей странице в соцсети Instagram.

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Тимур Мирошниченко со своей семьей

На официальной странице украинского телеведущего Тимура Мирошниченко появились кадры, на которых можно увидеть его семью в полном составе. На видео ведущий весело проводит время со своей любимой Инной и четырьмя детьми — Марселем, Ангелиной, Мией и Марком.

В описании под кадрами жена Тимура Инна признала, какой трудный путь они прошли для того, чтобы быть счастливыми.

"Второе лето подряд мы проживаем по одному сценарию. Июнь — бюрократическая гонка и борьба за ребенка. Июль-август — адаптация. И в сентябре наконец приходит то самое ощущение — мы счастливы, мы на своем пути! Немного безумные, очень громкие, в меру эмоциональные, но полные любви и радости. Здесь и сейчас", — написала жена Мирошниченко в описании под кадрами.

Публикация со страницы Тимура Мирошниченко
Тимур Мирошниченко со своей семьей. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Тимура Мирошниченко

Увидев счастливое семейное видео украинского ведущего, его фолловеры не прошли мимо и начали его комментировать. Они увлеклись этими кадрами, поэтому написали немало хороших слов под ними.

  • Инна, Тимур, вы прекрасны, тепло идет даже через экран
  • Ваши родные дети очень красивые, Ангелина, как ягодка, но Марсель — в самое сердечко
  • Вы — очень положительная семейка! И это не может не вдохновлять
  • Какое красивое видео
  • Иногда не верится, что такие люди могут существовать. Да благословит вас Бог! Как хорошо, что вы есть и что — украинцы
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Семья Тимура Мирошниченко

Тимур и его жена Инна Мирошниченко до недавних пор воспитывали двух родных детей — Мию и Марка, но недавно к их семье присоединились еще два ребенка. Влюбленные взяли из детского дома мальчика по имени Марсель и девочку Ангелину.

Семья Тимура Мирошниченко
Семья Тимура Мирошниченко на День Независимости Украины. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что жена ведущего Тимура Мирошниченко призналась, есть ли у нее льготы за усыновленных детей.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко показал, какой праздник устроил для приемного сына.

Также мы сообщали о том, что телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о силе своей жены.

шоу-бизнес украинские звезды Тимур Мирошниченко Инна Мирошниченко

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