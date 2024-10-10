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Жена Тимура Мирошниченко показала, как отпраздновала день рождения на фоне живописного вулкана

10 октября 2024 12:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Инна Мирошниченко отправилась в Италию.
Юрист и жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Жена Тимура Мирошниченко Инна отметила свой день рождения в Италии. Женщина наслаждалась видами вулкана Этна.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Жена ведущего 9 октября отпраздновала свой день рождения. Женщина решила посвятить это время себе и отправилась на отдых в Италию. Она поделилась видео, на котором показала живописные виды вулкана Этна. На одном из кадров Мирошниченко смешно борется с сильным ветром на вулкане.

"Что вы знаете об интересных вариантах для празднования ДР? В прошлом году Карпаты и молчаливый ретрит. В этом — вулкан, вулканическая пыль на зубах, губах, в коже головы, под ногтями. Кайффффф!", — подписала видео Инна.

Дома с детьми остался Тимур. Напомним, супруги воспитывают двоих родных детей — Марка и Мию, а также двух приемных — Марселя и Ангелину.

Ранее ведущий Тимур Мирошниченко показал , как поздравил усыновленного ребенка с днем рождения. А также мы сообщали, что Инна Мирошниченко рассказала, как названная дочь адаптируется в семье.

отдых День рождения украинские звезды Тимур Мирошниченко Инна Мирошниченко

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