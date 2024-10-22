Анні Кошмал виповнилося 30 років — як святкує зірка

Українська акторка Анна Кошмал із сином Мишком. Фото: instagram.com/smorkovkina

Відома українська акторка та зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася із шанувальниками зворушливими сімейними кадрами. Зірка показала, як найрідніші люди вітали її із 30-тим днем народженням.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка показала, як її син Мишко разом із чоловіком привітали її з днем народження шматочком тортика з свічками.

На одному із кадрів акторка із посмішкою на обличчі задуває свічки на тортику разом із Мишко і в цей час її чоловік, якого Анна приховує від сторонніх очей, гладить хлопчика по голові.

Вагітна зірка позувала перед камерою в обіймах чоловіка. Для фотосесії вона обрала пишну блакитну сукню, яку доповнила укладкою з локонами та легким макіяжем.

Анна зізналася, що нині є щасливою людиною, яка знайшла себе. Акторка закликала привітати її донатом для наших захисників.

.Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал похизувалася каблучкою, яку їй подарував чоловік. А також зірка привітала сина із днем народження.