Тимур Мирошниченко с женой осуществили мечту приемной дочери - фото, видео

Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна поздравили свою приемную дочь с днем рождения. Маленькой Ангелине исполнилось девять лет.

Трогательный пост по случаю праздника звездные родители опубликовали в Instagram.

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Для девочки этот день рождения стал очень особенным, ведь впервые встречала его рядом с семьей.

"Тебе девять! И это твой первый день рождения в кругу семьи! Первый, когда объятиями будят мама, папа, братья и сестра. Первый, когда ты сама выбрала подарок и ждала его с нетерпением! Первый, когда весь день будет только для тебя и только так, как ты хочешь!", — написали в публикации звездные родители.

В милом видео Мирошниченко показали кадры из жизни Ангелины в их семье, а также трогательно поздравили ее с праздником.

"Ты заслуживаешь, чтобы каждый день был таким! Чистая, светлая душа, чьи глаза полны доверием к миру! Ты влюбляешь в себя и отвечаешь тем же! Будь обязательно счастливой! Любим тебя очень сильно, наша взрослая маленькая дочь!", — говорится в поздравлении.

Телеведущий и его жена хотели, чтобы этот день стал по-настоящему особенным и надолго запомнился Ангелине. Так что устроили для нее сюрприз с именинным тортом и шариками.

Семья Мирошниченко поздравила дочь с днем рождения. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также родители осуществили мечту девочки — носить серьги. Заранее Инна отвела дочь в салон красоты, где ей прокололи уши. А в день рождения семья подарила девочке серьги, которые она очень хотела.

Подарок Мирошниченко приемной дочке. Фото: instagram.com/_inna_mi_

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