Гоакін Фенікс відвідав Academy Museum Gala 2024 разом із коханою Руні Мара

Американський актор Гоакін Фенікс. Фото: Reuters

Зірка "Джокера" Гоакін Фенікс та відома акторка Руні Мара вийшли разом на червону доріжку Academy Museum Gala 2024. Артисти позували перед камерами у стильних образах.

Про це повідомляє Page Six.

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Закохані разом позували на червоній доріжці. Гоакін обіймав Руні. У якийсь момент Фенікс вирішив потурбуватися про свою кохану та нахилився, щоб поправити шлейф на її розкішній сукні.

Для виходу Руні Мара обрала напівпрозору рожеву сукню А-силуету з квітковим орнаментом, під якою була помітна її білизна. Зірка зібрала волосся у тугий пучок та нанесла мінімум макіяжу.

Фенікс виглядав елегантно в класичному чорному костюмі, який доповнив краваткою та туфлями в тон.

Раніше актор натякнув на те, що вони з Руні таємно одружилися. В епізоді подкасту "Talk Easy with Sam Fragoso" він назвав акторку своєю "дружиною".

Актор Гоакін Фенікс та акторка Руні Мара. Фото: Reuters

Актор Гоакін Фенікс та акторка Руні Мара на Academy Museum Gala 2024. Фото: Reuters

Пара познайомилася на зйомках у 2012 році, а у 2019 Гоакін зробив коханій пропозицію.

Вони разом виховують 4-річного сина на ім'я Рівер і нині зіркова пара чекає на поповнення. Майбутні батьки поки приховують стать дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка, акторка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також "Джокер" Хоакін Фенікс вражений схудненням Леді Гаги.