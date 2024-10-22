Гоакін Фенікс відвідав Academy Museum Gala 2024 разом із коханою Руні Мара

Гоакін Фенікс на тлі чуток про весілля вперше вийшов на червону доріжку разом із "нареченою"
Зірка "Джокера" Гоакін Фенікс та відома акторка Руні Мара вийшли разом на червону доріжку Academy Museum Gala 2024. Артисти позували перед камерами у стильних образах.
Про це повідомляє Page Six.
Гоакін Фенікс з'явився на публіці разом із коханою
Закохані разом позували на червоній доріжці. Гоакін обіймав Руні. У якийсь момент Фенікс вирішив потурбуватися про свою кохану та нахилився, щоб поправити шлейф на її розкішній сукні.
Для виходу Руні Мара обрала напівпрозору рожеву сукню А-силуету з квітковим орнаментом, під якою була помітна її білизна. Зірка зібрала волосся у тугий пучок та нанесла мінімум макіяжу.
Фенікс виглядав елегантно в класичному чорному костюмі, який доповнив краваткою та туфлями в тон.
Раніше актор натякнув на те, що вони з Руні таємно одружилися. В епізоді подкасту "Talk Easy with Sam Fragoso" він назвав акторку своєю "дружиною".
Пара познайомилася на зйомках у 2012 році, а у 2019 Гоакін зробив коханій пропозицію.
Вони разом виховують 4-річного сина на ім'я Рівер і нині зіркова пара чекає на поповнення. Майбутні батьки поки приховують стать дитини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка, акторка Леді Гага приголомшила виходом у фантастичній масці на Венеційському міжнародному кінофестивалі. А також "Джокер" Хоакін Фенікс вражений схудненням Леді Гаги.
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