Гоакин Феникс посетил Academy Museum Gala 2024 вместе с любимой Руни Мара

Американский актер Гоакин Феникс. Фото: Reuters

Звезда "Джокера" Гоакин Феникс и известная актриса Руни Мара вышли вместе на красную дорожку Academy Museum Gala 2024. Артисты позировали перед камерами в стильных образах.

Об этом сообщает Page Six.

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Влюбленные вместе позировали на красной дорожке. Гоакин обнимал Руни. В какой-то момент Феникс решил позаботиться о своей любимой и наклонился, чтобы поправить шлейф на ее роскошном платье.

Для выхода Руни Мара выбрала полупрозрачное розовое платье А-силуэта с цветочным орнаментом, под которым было заметно ее белье. Звезда собрала волосы в тугой пучок и нанесла минимум макияжа.

Феникс выглядел элегантно в классическом черном костюме, который дополнил галстуком и туфлями в тон.

Ранее актер намекнул на то, что они с Руни тайно поженились. В эпизоде подкаста "Talk Easy with Sam Fragoso" он назвал актрису своей "женой".

Актер Гоакин Феникс и актриса Руни Мара. Фото: Reuters

Актер Гоакин Феникс и актриса Руни Мара на Academy Museum Gala 2024. Фото: Reuters

Пара познакомилась на съемках в 2012 году, а в 2019 году Гоакин сделал любимой предложение.

Они вместе воспитывают 4-летнего сына по имени Ривер и ныне звездная пара ждет пополнение. Будущие родители пока скрывают пол ребенка.

Напомним, ранее мы писали, что певица, актриса Леди Гага ошеломила выходом в фантастической маске на Венецианском международном кинофестивале. А также "Джокер" Хоакин Феникс поражен похудением Леди Гаги.