Даша Астаф'єва на рідкісному кадрі показала маму-красуню - фото

Даша Астаф’єва. Фото: instagram.com/da_astafieva

Співачка та громадська діячка Даша Астаф'єва поділилася рідкісною світлиною зі своєю мамою Іриною. Зірка привітала найріднішу людину з днем народження.

Фото із мамою Даша опублікувала в Instagram.

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Знаменитість поділилася селфі, на якому позувала поруч зі своєю мамою. Шанувальники помітили неабияку схожість між ними — Даша перейняла від матері колір очей, темне волосся та певні риси обличчя.

Даша Астаф'єва з мамою. Фото: instagram.com/da_astafieva

У підписі до світлини Астаф'єва ніжно привітала близьку людину з днем народження.

"У мами сьогодні день народження. Чесно, навіть не знаю, скільки їй років, бо для мене вона завжди пташечка. Тепла і рідна. Хай все буде так, як ти мрієш", — написала знаменитість.

Нагадаємо, Тимур Мірошниченко з дружиною влаштували особливе свято для названої доньки.

Раніше зірка "Сватів" зачарувала сімейними світлинами з чоловіком і сином у свій день народження.