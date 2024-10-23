Даша Астафьева на редком кадре показала маму-красотку - фото

Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Певица и общественный деятель Даша Астафьева поделилась редкой фотографией со своей мамой Ириной. Звезда поздравила самого родного человека с днем рождения.

Фото с мамой Даша опубликовала в Instagram.

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Знаменитость поделилась селфи, на котором позировала рядом со своей мамой. Поклонники заметили большое сходство между ними — Даша переняла от матери цвет глаз, темные волосы и определенные черты лица.

Даша Астафьева с мамой. Фото: instagram.com/da_astafieva

В подписи к фотографии Астафьева нежно поздравила близкого человека с днем рождения.

"У мамы сегодня день рождения. Честно, даже не знаю, сколько ей лет, потому что для меня она всегда птичка. Теплая и родная. Пусть все будет так, как ты мечтаешь", — написала знаменитость.

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