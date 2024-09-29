Василь Байдак з "Ліги Сміху" повторив пікантні пози Даші Астаф'євої — фото

Зірка "Ліги сміху" спародіював спокусливу Дашу Астаф'єву — фото
Український комік та зірка "Ліги Сміху" Василь Байдак повторив стильну фотосесію Даші Астаф'євої. Він напівоголений зачарував публіку своїм креативом.
Фото актор виклав в Instagram.
Василь Байдак повторив оголені пози Даші Астаф'євої
Зірка "Ліги Сміху" Василь Байдак екстравагантно повторив фотосесію Даші Астаф'євої, на якій вона була дещо оголена.
"Щось тут давно не було фешена. Хочете більше — "такі страви" з Дашею Астаф'євою", — підписав допис комік.
Даша Астаф'єва вже відреагувала на світлини і загадково написала в коментарях "тішікірідірім". Інші колеги по фаху та підписники були вражені перевтіленням Байдака.
- Боже, двоє людей, яких я обожнюю!
- Здавалось, Дашу перевершити неможливо, але тут прийшов Вася.
- Це шик! Блєск! Еротіка! Фешн!
Нагадаємо, нещодавно помер учасник "Ліги Сміху" Юрій Рябченко. Також гуморист і ветеран Віктор Розовий показався з коханою дружиною.
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