Василь Байдак з "Ліги Сміху" повторив пікантні пози Даші Астаф'євої — фото

Український комік Василь Байдак. Фото: instagram.com/by_by_duc

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Василь Байдак повторив стильну фотосесію Даші Астаф'євої. Він напівоголений зачарував публіку своїм креативом.

Фото актор виклав в Instagram.

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Зірка "Ліги Сміху" Василь Байдак екстравагантно повторив фотосесію Даші Астаф'євої, на якій вона була дещо оголена.

"Щось тут давно не було фешена. Хочете більше — "такі страви" з Дашею Астаф'євою", — підписав допис комік.

Василь Байдак пародіює Дашу Астаф'єву. Фото: instagram.com/by_by_duc

Оригінал фото з Дашею Астаф'євою. Фото: instagram.com/by_by_duc

Даша Астаф'єва вже відреагувала на світлини і загадково написала в коментарях "тішікірідірім". Інші колеги по фаху та підписники були вражені перевтіленням Байдака.

Боже, двоє людей, яких я обожнюю!

Здавалось, Дашу перевершити неможливо, але тут прийшов Вася.

Це шик! Блєск! Еротіка! Фешн!

Василь Байдак пародіює Дашу Астаф'єву. Фото: instagram.com/by_by_duc

Оригінал фото з Дашею Астаф'євою. Фото: instagram.com/by_by_duc

Нагадаємо, нещодавно помер учасник "Ліги Сміху" Юрій Рябченко. Також гуморист і ветеран Віктор Розовий показався з коханою дружиною.