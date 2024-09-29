Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Ліги сміху" спародіював спокусливу Дашу Астаф'єву — фото arrow

Зірка "Ліги сміху" спародіював спокусливу Дашу Астаф'єву — фото

29 вересня 2024 21:12
Валерія Соколенко - Редактор
Василь Байдак з "Ліги Сміху" повторив пікантні пози Даші Астаф'євої — фото
Український комік Василь Байдак. Фото: instagram.com/by_by_duc
Валерія Соколенко - Редактор

Український комік та зірка "Ліги Сміху" Василь Байдак повторив стильну фотосесію Даші Астаф'євої. Він напівоголений зачарував публіку своїм креативом.

Фото актор виклав в Instagram. 

Читайте також:

Василь Байдак повторив оголені пози Даші Астаф'євої

Зірка "Ліги Сміху" Василь Байдак екстравагантно повторив фотосесію Даші Астаф'євої, на якій вона була дещо оголена. 

"Щось тут давно не було фешена. Хочете більше — "такі страви" з Дашею Астаф'євою", — підписав допис комік.

Василь Байдак пародіює Дашу Астаф'єву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Василь Байдак пародіює Дашу Астаф'єву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригінал фото з Дашею Астаф'євою. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригінал фото з Дашею Астаф'євою. Фото: instagram.com/by_by_duc

Даша Астаф'єва вже відреагувала на світлини і загадково написала в коментарях "тішікірідірім". Інші колеги по фаху та підписники були вражені перевтіленням Байдака.

  • Боже, двоє людей, яких я обожнюю!
  • Здавалось, Дашу перевершити неможливо, але тут прийшов Вася.
  • Це шик! Блєск! Еротіка! Фешн!
Василь Байдак пародіює Дашу Астаф'єву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Василь Байдак пародіює Дашу Астаф'єву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригінал фото з Дашею Астаф'євою. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригінал фото з Дашею Астаф'євою. Фото: instagram.com/by_by_duc

Нагадаємо, нещодавно помер учасник "Ліги Сміху" Юрій Рябченко. Також гуморист і ветеран Віктор Розовий показався з коханою дружиною.

Даша Астаф'єва фото Ліга Сміху українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:32 У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію — що сказав суд

22:30 В Одесі уродженець Запоріжжя хотів спалити військове авто — що вирішив суд

22:01 Анджей Дуда постане перед судом — що зробив глава Польщі

21:45 Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

21:36 Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 На Харківщині чоловік убив власну матір — що вирішив суд

21:32 На Одещині не планують обмеження світла на завтра, але можливі зміни

21:14 В Укренерго повідомили, чи планують відключати світло завтра

20:53 Удар росіян по Запоріжжю — Зеленський відреагував на злочин

20:31 Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

22:32 У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію — що сказав суд

22:30 В Одесі уродженець Запоріжжя хотів спалити військове авто — що вирішив суд

22:01 Анджей Дуда постане перед судом — що зробив глава Польщі

21:45 Від дощів до спеки — до якої погоди готуватися українцям наступного тижня

21:36 Динамо з голом із центру поля розгромило Лівий Берег — відео

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

21:35 На Харківщині чоловік убив власну матір — що вирішив суд

21:32 На Одещині не планують обмеження світла на завтра, але можливі зміни

21:14 В Укренерго повідомили, чи планують відключати світло завтра

20:53 Удар росіян по Запоріжжю — Зеленський відреагував на злочин

20:31 Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд