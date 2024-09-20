Юрій Рябченко. Фото: Instagram

Помер український гуморист та учасник "Ліги сміху" Юрій Рябченко. Він відомий як лідер команди "Ніколь Кідман".

Про це повідомила гостьова редакторка "Ліги сміху" Одарка Царенко в Instagram у п'ятницю, 20 вересня.

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"Велика втрата в лігосмішній родині. Пішов із життя Юра Рябченко — актор та автор команди "Ніколь Кідман", "Луганська збірна", "Другой Мир", "До Лампочки" (СНУ Луганськ), "СНУки" (СНУ Луганськ), великий талант і просто хороша людина", — розповіла Царенко.

Юрій Рябченко. Фото: Instagram

Причина смерті Рябченка наразі не розголошується. У своєму дописі Царенко закликала всіх охочих допомогти зібрати кошти для підтримки родини гумориста та організації його похорону.

"Всі гроші підуть на поховання та його родичам, які зараз перебувають в Луганській області. Інформація з приводу церемонії поховання буде згодом. Світла пам’ять. Спочивай з миром, друже", — додала вона.

Допис Царенко. Фото: скриншот

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" та боєць 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу НГУ "Рубіж" Станіслав Первухін поділився спогадами про Президента України Володимира Зеленського. Захисник також зізнався, як ставиться до нього зараз.

Також відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про ті емоції, які переживав на початку війни. Артист пригадав, які українці були об'єднані у той період часу.