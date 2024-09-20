Юрий Рябченко. Фото: Instagram

Умер украинский юморист и участник "Лиги смеха" Юрий Рябченко. Он известен как лидер команды "Николь Кидман".

Об этом сообщила гостевая редактор "Лиги смеха" Одарка Царенко в Instagram в пятницу, 20 сентября.

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"Большая потеря в лигосмешной семье. Ушел из жизни Юра Рябченко — актер и автор команды "Николь Кидман", "Луганская сборная", "Другой Мир", "До Лампочки" (ВНУ Луганск), "СНУки" (ВНУ Луганск), большой талант и просто хороший человек", — рассказала Царенко.

Юрий Рябченко. Фото: Instagram

Причина смерти Рябченко пока не разглашается. В своем сообщении Царенко призвала всех желающих помочь собрать средства для поддержки семьи юмориста и организации его похорон.

"Все деньги пойдут на погребение и его родственникам, которые сейчас находятся в Луганской области. Информация по поводу церемонии захоронения будет позже. Светлая память. Покойся с миром, друг", — добавила она.

Пост Царенко. Фото: скриншот

Напомним, звезда "Лиги смеха" и боец 3-го батальона "Свобода" бригады наступления НГУ "Рубеж" Станислав Первухин поделился воспоминаниями о Президенте Украины Владимире Зеленском. Защитник также признался, как относится к нему сейчас.

Также известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский рассказал о тех эмоциях, которые испытывал в начале войны. Артист напомнил, какие украинцы были объединены в тот период времени.