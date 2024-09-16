Віктор Розовий зачарував світлинами з коханою дружиною — фото

Український захисник та гуморист Віктор Розовий. Фото: скриншот

Ветеран та актор "Ліги сміху" Віктор Розовий продовжує оговтуватись після важкого поранення на фронті. Його дуже підтримує кохана дружина, яка завжди поруч.

Чарівні світлини зірка показав в Instagram.

Читайте також:

Віктор Розовий обожнює свою дружину

Гуморист Віктор Розовий, який служив у Третій штурмовій бригаді й отримав ледве не смертельне поранення, продовжує проходити реабілітацію. Його підтримує дружина Оля. Актор має щасливий вигляд, коли вона поруч. А також продовжує жартувати в соціальних мережах про те, що ледве не загинув на фронті.

"Розповідаю жінці, як здобував Українську Державу, і майже загинув в боротьбі за Неї!" — написав Розовий.

Український захисник Віктор Розовий з дружиною. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Віктор Розовий з дружиною жартує про смерть на фронті. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Нагадаємо, актор Віктор Розовий поділився переживаннями щодо втрати друга на війні. Також ветеран потрапив у російський аналог "Миротворця" і посміявся.