Віктор Розовий зачарував світлинами з коханою дружиною — фото

Важкохвора зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий замилував світлинами з чарівною дружиною
Ветеран та актор "Ліги сміху" Віктор Розовий продовжує оговтуватись після важкого поранення на фронті. Його дуже підтримує кохана дружина, яка завжди поруч.
Чарівні світлини зірка показав в Instagram.
Віктор Розовий обожнює свою дружину
Гуморист Віктор Розовий, який служив у Третій штурмовій бригаді й отримав ледве не смертельне поранення, продовжує проходити реабілітацію. Його підтримує дружина Оля. Актор має щасливий вигляд, коли вона поруч. А також продовжує жартувати в соціальних мережах про те, що ледве не загинув на фронті.
"Розповідаю жінці, як здобував Українську Державу, і майже загинув в боротьбі за Неї!" — написав Розовий.
Нагадаємо, актор Віктор Розовий поділився переживаннями щодо втрати друга на війні. Також ветеран потрапив у російський аналог "Миротворця" і посміявся.
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