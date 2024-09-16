Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Тяжелобольная звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый восхитил фотографиями с очаровательной женой arrow

Тяжелобольная звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый восхитил фотографиями с очаровательной женой

16 сентября 2024 17:00
Валерия Соколенко - Редактор
Виктор Розовый очаровал фотографиями с любимой женой.
Украинский защитник и юморист Виктор Розовый. Фото: скриншот
Валерия Соколенко - Редактор

Ветеран и актер "Лиги смеха" Виктор Розовый продолжает приходить в себя после тяжелого ранения на фронте. Его очень поддерживает любимая жена, которая всегда рядом.

Очаровательные фотографии звезда показала в Instagram.

Читайте также:

Виктор Розовый обожает свою жену

Юморист Виктор Розовый, служивший в Третьей штурмовой бригаде и получивший чуть ли не смертельное ранение, продолжает проходить реабилитацию. Его поддерживает супруга Оля. Актер выглядит счастливо, когда она рядом. А также продолжает шутить в социальных сетях о том, что едва не погиб на фронте.

"Рассказываю жене, как сражался за Украинское Государство и почти погиб в борьбе за Него!" — написал Розовый.

Украинский защитник Виктор Розовый с супругой. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Украинский защитник Виктор Розовый с супругой. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Виктор Розовый с женой шутит о смерти на фронте. Фото: instagram/viktor_rozovyi
Виктор Розовый с женой шутит о смерти на фронте. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Напомним, актер Виктор Розовый поделился переживаниями по поводу потери друга на войне. Также ветеран попал в российский аналог Миротворца и посмеялся.

война Квартал 95 Любовь Лига Смеха ранение Виктор Розовый

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:15 В Киеве почтили память погибших журналистов — фоторепортаж

18:04 Путь к самостоятельности — в Арцизе начали строить солнечную электростанцию в больнице

18:00 Синоптики ответили, когда следует ожидать первые заморозки в Украине

17:58 В Одессе ощутили землетрясение, которое произошло в Румынии — что известно

17:53 В Харькове горит лес — Терехов сообщил, как изменится движение транспорта

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:44 На Контрактовой площади установили сгоревший трансформатор, который обстреляли россияне

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора

17:30 Поджигали авто военных в Киеве и Краматорске — СБУ разоблачило двух подростков

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

18:15 В Киеве почтили память погибших журналистов — фоторепортаж

18:04 Путь к самостоятельности — в Арцизе начали строить солнечную электростанцию в больнице

18:00 Синоптики ответили, когда следует ожидать первые заморозки в Украине

17:58 В Одессе ощутили землетрясение, которое произошло в Румынии — что известно

17:53 В Харькове горит лес — Терехов сообщил, как изменится движение транспорта

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:44 На Контрактовой площади установили сгоревший трансформатор, который обстреляли россияне

17:42 В Полесье в последний момент спасли от увольнения одиозного спортивного директора

17:30 Поджигали авто военных в Киеве и Краматорске — СБУ разоблачило двух подростков

17:22 Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которые завтра вернется летнее тепло

17:21 Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку