Виктор Розовый очаровал фотографиями с любимой женой.

Украинский защитник и юморист Виктор Розовый. Фото: скриншот

Ветеран и актер "Лиги смеха" Виктор Розовый продолжает приходить в себя после тяжелого ранения на фронте. Его очень поддерживает любимая жена, которая всегда рядом.

Очаровательные фотографии звезда показала в Instagram.

Читайте также:

Виктор Розовый обожает свою жену

Юморист Виктор Розовый, служивший в Третьей штурмовой бригаде и получивший чуть ли не смертельное ранение, продолжает проходить реабилитацию. Его поддерживает супруга Оля. Актер выглядит счастливо, когда она рядом. А также продолжает шутить в социальных сетях о том, что едва не погиб на фронте.

"Рассказываю жене, как сражался за Украинское Государство и почти погиб в борьбе за Него!" — написал Розовый.

Украинский защитник Виктор Розовый с супругой. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Виктор Розовый с женой шутит о смерти на фронте. Фото: instagram/viktor_rozovyi

Напомним, актер Виктор Розовый поделился переживаниями по поводу потери друга на войне. Также ветеран попал в российский аналог Миротворца и посмеялся.