Виктор Розовый очаровал фотографиями с любимой женой.

Тяжелобольная звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый восхитил фотографиями с очаровательной женой
Ветеран и актер "Лиги смеха" Виктор Розовый продолжает приходить в себя после тяжелого ранения на фронте. Его очень поддерживает любимая жена, которая всегда рядом.
Очаровательные фотографии звезда показала в Instagram.
Виктор Розовый обожает свою жену
Юморист Виктор Розовый, служивший в Третьей штурмовой бригаде и получивший чуть ли не смертельное ранение, продолжает проходить реабилитацию. Его поддерживает супруга Оля. Актер выглядит счастливо, когда она рядом. А также продолжает шутить в социальных сетях о том, что едва не погиб на фронте.
"Рассказываю жене, как сражался за Украинское Государство и почти погиб в борьбе за Него!" — написал Розовый.
Напомним, актер Виктор Розовый поделился переживаниями по поводу потери друга на войне. Также ветеран попал в российский аналог Миротворца и посмеялся.
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