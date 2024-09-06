Фіма Константиновський розповів про те, чи збирався виїхати з України на початку війни

Зірка "Ліги сміху" пригадав перші дні повномасштабного вторгнення
Відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про ті емоції, які переживав на початку війни. Артист пригадав, які українці були об'єднані у той період часу.
Про це він розповів інтерв'ю на каналі "Зе Інтерв’юер" на YouTube.
Фіма Константиновський про те, де ховався у перші дні війни
Артист зізнався, що у перші дні війни йому багато знайомих пропонувало виїхати з України. Ведучий не міг уявити свого життя без рідних та друзів закордоном.
"Я хочу бути як всі. Як будуть мої друзі, якщо я виїду — вони залишаться. Для мене це було абсолютно неможливо", — поділився він.
Фіма також пригадав, як разом із іншими киянами ховався в укритті в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Ведучий був із чотирилапим другом лабрадором Джо і йому допомогли звичайні перехожі.
"Ми на зупинці зустрілись із незнайомим людьми, які мене впізнали і дали моєму Джо корму. Це так круто, адже ніхто не знав, що нас чекає далі, й допомогли абсолютно незнайомі мені люди", — розповів Константиновський.
Артист пригадав, що шукав, де можна зупинитися з родинами із маленькими дітьми просто у спільноті собачників у одному із районів столиці. Один із її учасників поселив друзів Фіми у своєї родички.
Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Фіма Константиновський розкрив деталі про стан пораненого актора Віктора Розового. А також ведучий показав результати радикального схуднення.
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