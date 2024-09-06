Фіма Константиновський розповів про те, чи збирався виїхати з України на початку війни

Український ведучий Фіма Константиновський. Фото: скриншот з інтерв'ю

Відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський розповів про ті емоції, які переживав на початку війни. Артист пригадав, які українці були об'єднані у той період часу.

Про це він розповів інтерв'ю на каналі "Зе Інтерв’юер" на YouTube.

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Фіма Константиновський про те, де ховався у перші дні війни

Артист зізнався, що у перші дні війни йому багато знайомих пропонувало виїхати з України. Ведучий не міг уявити свого життя без рідних та друзів закордоном.

"Я хочу бути як всі. Як будуть мої друзі, якщо я виїду — вони залишаться. Для мене це було абсолютно неможливо", — поділився він.

Фіма також пригадав, як разом із іншими киянами ховався в укритті в перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Ведучий був із чотирилапим другом лабрадором Джо і йому допомогли звичайні перехожі.

"Ми на зупинці зустрілись із незнайомим людьми, які мене впізнали і дали моєму Джо корму. Це так круто, адже ніхто не знав, що нас чекає далі, й допомогли абсолютно незнайомі мені люди", — розповів Константиновський.

Артист пригадав, що шукав, де можна зупинитися з родинами із маленькими дітьми просто у спільноті собачників у одному із районів столиці. Один із її учасників поселив друзів Фіми у своєї родички.

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Фіма Константиновський розкрив деталі про стан пораненого актора Віктора Розового. А також ведучий показав результати радикального схуднення.