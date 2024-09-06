Фима Константиновский рассказал о том, собирался ли уехать из Украины в начале войны

Украинский ведущий Фима Константиновский. Фото: скриншот с интервью

Известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский рассказал о тех эмоциях, которые испытывал в начале войны. Артист напомнил, какие украинцы были объединеные в тот период времени.

Об этом он рассказал интервью на канале "Зе Интервьюер" на YouTube.

Читайте также:

Фима Константиновский о том, где прятался в первые дни войны

Артист признался, что в первые дни войны ему многие знакомые предлагали уехать из Украины. Ведущий не мог представить свою жизнь без родных и друзей за границей.

"Я хочу быть как все. Как будут мои друзья, если я уеду — они останутся. Для меня это было абсолютно невозможно", — поделился он.

Фима также вспомнил, как вместе с другими киевлянами прятался в укрытии в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Ведущий был с четвероногим другом лабрадором Джо и ему помогли обычные прохожие.

"Мы на остановке встретились с незнакомыми людьми, которые меня узнали и они дали моему Джо корму. Это так круто, ведь никто не знал, что нас ждет дальше и помогли совершенно незнакомые мне люди", — рассказал Константиновский.

Артист вспомнил, что искал, где можно остановиться с семьями с маленькими детьми прямо в сообществе собачников в одном из районов столицы. Один из ее участников поселил друзей Фимы у своей родственницы.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Фима Константиновский раскрыл детали о состоянии раненого актера Виктора Розового. А также ведущий показал результаты радикального похудения.