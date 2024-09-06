Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Лиги смеха" вспомнил первые дни полномасштабного вторжения arrow

Звезда "Лиги смеха" вспомнил первые дни полномасштабного вторжения

6 сентября 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Фима Константиновский рассказал о том, собирался ли уехать из Украины в начале войны
Украинский ведущий Фима Константиновский. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский телеведущий и бывший участник шоу "Лига смеха" Фима Константиновский рассказал о тех эмоциях, которые испытывал в начале войны. Артист напомнил, какие украинцы были объединеные в тот период времени.

Об этом он рассказал интервью на канале "Зе Интервьюер" на YouTube.

Читайте также:

Фима Константиновский о том, где прятался в первые дни войны

Артист признался, что в первые дни войны ему многие знакомые предлагали уехать из Украины. Ведущий не мог представить свою жизнь без родных и друзей за границей.

"Я хочу быть как все. Как будут мои друзья, если я уеду — они останутся. Для меня это было абсолютно невозможно", — поделился он.

Фима также вспомнил, как вместе с другими киевлянами прятался в укрытии в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Ведущий был с четвероногим другом лабрадором Джо и ему помогли обычные прохожие.

"Мы на остановке встретились с незнакомыми людьми, которые меня узнали и они дали моему Джо корму. Это так круто, ведь никто не знал, что нас ждет дальше и помогли совершенно незнакомые мне люди", — рассказал Константиновский.

Артист вспомнил, что искал, где можно остановиться с семьями с маленькими детьми прямо в сообществе собачников в одном из районов столицы. Один из ее участников поселил друзей Фимы у своей родственницы.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Фима Константиновский раскрыл детали о состоянии раненого актера Виктора Розового. А также ведущий показал результаты радикального похудения.

Киев Лига Смеха украинские звезды интервью война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:55 Ограничение по службе после ВВК — как с такими решениями попасть с фронта в тыл

17:55 США подтвердили передачу Украине пакета военной помощи — что в перечне

17:51 Движение в направлении границ — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

17:51 Зеленский встретился с Шольцем — о чем говорили

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:46 Сильный ветер и опасность — в Укргидрометцентре назвали области, где завтра изменится погода

17:37 Нидерланды анонсировали передачу компонентов для украинских F-16 — детали

17:36 На Закарпатье началось расследование внезапной смерти украинского военнослужащего

17:35 Юрист объяснил, что делать, если в Резерв+ не обновились данные заключения ВВК

17:30 Цены на новостройки — сколько стоят квартиры в Украине

17:55 Ограничение по службе после ВВК — как с такими решениями попасть с фронта в тыл

17:55 США подтвердили передачу Украине пакета военной помощи — что в перечне

17:51 Движение в направлении границ — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

17:51 Зеленский встретился с Шольцем — о чем говорили

17:46 Сильный ветер и опасность — в Укргидрометцентре назвали области, где завтра изменится погода

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:37 Нидерланды анонсировали передачу компонентов для украинских F-16 — детали

17:36 На Закарпатье началось расследование внезапной смерти украинского военнослужащего

17:35 Юрист объяснил, что делать, если в Резерв+ не обновились данные заключения ВВК

17:30 Цены на новостройки — сколько стоят квартиры в Украине

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования