Зірка "Ліги сміху" Станіслав Первухін висловися про Володимира Зеленського

Гуморист та військовий Станіслав Первухін. Фото: скриншот YouTube

Зірка "Ліги сміху" та боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу НГУ "Рубіж" Станіслав Первухін поділився спогадами про Президента України Володимира Зеленського. Захисник також зізнався, як ставиться до нього зараз.

Про це він розповів в інтерв’ю Online.UA.

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Військовий раніше виступав на сцені шоу "Ліга сміху" у складі команди "Готель 72" та не рідко перетинався по роботі із засновником гумористичного проєкту Володимиром Зеленським. Первухін зазначив, що пам'ятає його як доволі відкриту та привітну людину, однак, він помічав втому на його обличчі.

"Тоді він (Володимир Зеленський, — Ред.) справляв враження розумної, доброї, але замореної людини. Він завжди всім посміхався, вітався, завжди у взаємодії з кимось був. Тобто він не з тих, що приходять — довкола них охорона нікого не пропускає. Він ходив на перекури з усіма. Але був ніби постійно втомлений. Зараз я не уявляю, наскільки він втомлений, оцей фактор у нього трошечки більше посилився", — розповів захисник.

Первухін додав, що тоді Зеленський був ефективним керівником і нині, на його думку, він тільки підтверджує вдалий менеджмент у роботі на державному рівні.

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Іван Люленов висловився про президента України Володимира Зеленського. А також зірка "Ліги сміху" Віктор Гевко висловив свою думку про українців, які втекли за кордон.