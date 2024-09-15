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Звезда "Лиги смеха" и военный признался, каким был Зеленский до президентства

15 сентября 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Звезда "Лиги смеха" Станислав Первухин высказались о Владимире Зеленском
Юморист и военный Станислав Первухин. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Станислав Первухин поделился воспоминаниями о Президенте Украины Владимире Зеленском. Защитник также признался, как относится к нему сейчас.

Об этом он рассказал в интервью Online.UA.

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Военный ранее выступал на сцене шоу "Лига смеха" в составе команды "Отель 72" и нередко пересекался по работе с основателем юмористического проекта Владимиром Зеленским. Первухин отметил, что помнит его как довольно открытого и приветливого человека, однако он замечал усталость на его лице.

"Тогда он (Владимир Зеленский, — Ред.) производил впечатление умного, доброго, но замороченного человека. Он всегда всем улыбался, здоровался, всегда во взаимодействии с кем-то был. То есть он не из тех, что приходят — вокруг них охрана никого не пропускает. Он ходил на перекуры со всеми. Но был как будто постоянно уставший. Сейчас я не представляю, насколько он уставший, этот фактор у него немножечко больше усилился", — рассказал защитник.

Первухин добавил, что тогда Зеленский был эффективным руководителем и сейчас, по его мнению, он только подтверждает удачный менеджмент в работе на государственном уровне.

Напомним, мы писали о том, что актер Иван Люленов высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. А также звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко выразил свое мнение об украинцах, сбежавшим за границу.

Владимир Зеленский шоу Лига Смеха украинские звезды президент интервью

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