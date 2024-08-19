Віктор Гевко з Ліги сміху висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни

Український актор Віктор Гевко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український гуморист, актор і сценарист, ексучасник шоу "Ліга сміху" Віктор Гевко дав відверте інтерв’ю. Чоловік чесно зізнався, що він думає про українських чоловіків, які до і під час повномасштабної війни втекли з рідної країни.

Своє інтерв’ю Віктор Гевко дав каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Віктор Гевко про чоловіків, які втекли з України

Один з учасників команди "VIP Тернопіль" з розважального шоу "Ліга сміху" зовсім не засуджує чоловіків, які втекли з країни під час повномасштабної війни. Віктор Гевко просто вважає, що цим чоловікам варто спробувати повернутися до України.

Актор Віктор Гевко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж український гуморист нагадав про тих, хто виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Також Віктор Гевко закликав всіх людей приїжджати до України, щоб разом працювати на благо країни у скрутний час.

"Я думаю, треба бути в Україні — щось зробити там і намагатися за можливості повернутися. Є люди, які до війни теж їхали, і, виходить, вони — непогані, а ті, що зараз, — погані. Для когось це їхній вибір, а нам жити тут, і ми всіх запрошуємо. Приїжджайте, будемо тут працювати на благо країни", — наголошує український актор Віктор Гевко.

Віктор Гевко — що про нього відомо

Віктор Гевко — це український гуморист, сценарист, комік, капітан команди "VIP Тернопіль" на розважальному шоу "Ліга сміху", а з 2015 року — ще й народний депутат Тернопільської міської ради від політичної партії "Слуга народу".

Також український актор тричі перемагав на гумористичному шоу "Розсміши коміка", є автором і актором скетч-шоу "Країна У".

Команда "VIP Тернопіль" на своєму концерті. Фото: Instagram Віктора Гевка

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