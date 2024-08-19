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Актер "Лиги смеха" признался, что он думает о беглых мужчинах

19 августа 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Виктор Гевко из Лиги смеха высказался о мужчинах, которые сбежали из Украины во время войны
Украинский актер Виктор Гевко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский юморист, актер и сценарист, экс-участник шоу "Лига смеха" Виктор Гевко дал откровенное интервью. Мужчина честно признался, что он думает об украинских мужчинах, которые до и во время полномасштабной войны сбежали из родной страны.

Свое интервью Виктор Гевко дал каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Один из участников команды "VIP Тернополь" с развлекательного шоу "Лига смеха" совсем не осуждает мужчин, сбежавших из страны во время полномасштабной войны. Виктор Гевко просто считает, что этим мужчинам следует попытаться вернуться в Украину.

Виктор Гевко
Актер Виктор Гевко во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же украинский юморист напомнил о тех, кто уехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения. Также Виктор Гевко призвал всех людей приезжать в Украину, чтобы вместе работать во благо страны в тяжелое время.

"Я думаю, надо быть в Украине — что-то сделать там и пытаться, по возможности, вернуться. Есть люди, которые до войны тоже ехали, и, значит, они — неплохие, а те, что сейчас, — плохие. Для кого-то это их выбор, а нам жить здесь, и мы всех приглашаем. Приезжайте, будем здесь работать на благо страны", — отмечает украинский актер Виктор Гевко.

Виктор Гевко — что о нем известно

Виктор Гевко — это украинский юморист, сценарист, комик, капитан команды "VIP Тернополь" на развлекательном шоу "Лига смеха", а с 2015 года — еще и народный депутат Тернопольского городского совета от политической партии "Слуга народа".

Также украинский актер трижды побеждал на юмористическом шоу "Рассмеши комика", является автором и актером скетч-шоу "Країна У" .

Команда VIP Тернополь на своем концерте
Команда "VIP Тернополь" на своем концерте. Фото: Instagram Виктора Гевко

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