Василий Байдак из "Лиги Смеха" повторил пикантные позы Даши Астафьевой.

Звезда "Лиги смеха" спародировал соблазнительную Дашу Астафьеву — фото
Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Василий Байдак повторил стильную фотосессию Даши Астафьевой. Он полуобнаженный очаровал публику своим креативом.
Фото актер выложил в Instagram.
Василий Байдак повторил обнаженные позы Даши Астафьевой
Звезда "Лиги Смеха" Василий Байдак экстравагантно повторил фотосессию Даши Астафьевой, на которой она была обнажена.
"Что-то здесь давно не было фешена. Хотите больше — "такие блюда" с Дашей Астафьевой", — подписал сообщение комик.
Даша Астафьева уже отреагировала на фотографии и загадочно написала в комментариях "тишикиридирим". Другие коллеги по специальности и подписчики были поражены перевоплощением Байдака.
- Боже, два человека, которых я обожаю!
- Казалось, Дашу превзойти невозможно, но тут пришел Вася.
- Это шик! Блеск! Эротика! Фэшн!
Напомним, недавно скончался участник "Лиги Смеха" Юрий Рябченко. Также юморист и ветеран Виктор Розовый показался с любимой супругой.
Читайте Новини.LIVE!