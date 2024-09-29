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Звезда "Лиги смеха" спародировал соблазнительную Дашу Астафьеву — фото

29 сентября 2024 21:12
Валерия Соколенко - Редактор
Василий Байдак из "Лиги Смеха" повторил пикантные позы Даши Астафьевой.
Украинский комик Василий Байдак. Фото: instagram.com/by_by_duc
Валерия Соколенко - Редактор

Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Василий Байдак повторил стильную фотосессию Даши Астафьевой. Он полуобнаженный очаровал публику своим креативом.

Фото актер выложил в Instagram.

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Василий Байдак повторил обнаженные позы Даши Астафьевой

Звезда "Лиги Смеха" Василий Байдак экстравагантно повторил фотосессию Даши Астафьевой, на которой она была обнажена.

"Что-то здесь давно не было фешена. Хотите больше — "такие блюда" с Дашей Астафьевой", — подписал сообщение комик.

Василий Байдак пародирует Дашу Астафьеву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Василий Байдак пародирует Дашу Астафьеву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригинал фото с Дашей Астафьевой. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригинал фото с Дашей Астафьевой. Фото: instagram.com/by_by_duc

Даша Астафьева уже отреагировала на фотографии и загадочно написала в комментариях "тишикиридирим". Другие коллеги по специальности и подписчики были поражены перевоплощением Байдака.

  • Боже, два человека, которых я обожаю!
  • Казалось, Дашу превзойти невозможно, но тут пришел Вася.
  • Это шик! Блеск! Эротика! Фэшн!
Василий Байдак пародирует Дашу Астафьеву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Василий Байдак пародирует Дашу Астафьеву. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригинал с Дашей Астафьевой. Фото: instagram.com/by_by_duc
Оригинал с Дашей Астафьевой. Фото: instagram.com/by_by_duc

Напомним, недавно скончался участник "Лиги Смеха" Юрий Рябченко. Также юморист и ветеран Виктор Розовый показался с любимой супругой.

Даша Астафьева фото Лига Смеха украинские звезды

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