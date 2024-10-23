Звезда "Квартала 95" поделилась радостной новостью о новом члене семьи
Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поделилась радостным известием со своими поклонниками. В семье юмористки произошло пополнение.
Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.
Екатерина Никитина рассказала о пополнении в семье
На днях актриса намекнула подписчикам, что решилась на очень важный шаг в своей жизни. Большинство пользователей предположили, что Екатерина в положении.
И хотя звезда опровергла слухи о беременности, в ее семье все же произошло пополнение – Екатерина решилась взять себе домашнего любимца.
"День Х! Я так тебя хотела, я так тебя ждала! Match состоялся с первого взгляда! Рады приветствовать в нашей семье. Принимаю поздравления", — поделилась радостью знаменитость.
Отныне у актрисы есть собачка породы мальтипу. Сейчас Екатерина думает над тем, какое имя будет лучше подходить пушистику.
Звезда попросила подписчиков предложить свои варианты в комментариях. Единственным условием стало то, что имя должно содержать букву "р".
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