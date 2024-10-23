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Звезда "Квартала 95" поделилась радостной новостью о новом члене семьи

23 октября 2024 17:00
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Екатерина Никитина из Квартала 95 сообщила о пополнении в семье — видео
Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поделилась радостным известием со своими поклонниками. В семье юмористки произошло пополнение.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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Екатерина Никитина рассказала о пополнении в семье

На днях актриса намекнула подписчикам, что решилась на очень важный шаг в своей жизни. Большинство пользователей предположили, что Екатерина в положении.

И хотя звезда опровергла слухи о беременности, в ее семье все же произошло пополнение – Екатерина решилась взять себе домашнего любимца.

"День Х! Я так тебя хотела, я так тебя ждала! Match состоялся с первого взгляда! Рады приветствовать в нашей семье. Принимаю поздравления", — поделилась радостью знаменитость.

Отныне у актрисы есть собачка породы мальтипу. Сейчас Екатерина думает над тем, какое имя будет лучше подходить пушистику.

Звезда попросила подписчиков предложить свои варианты в комментариях. Единственным условием стало то, что имя должно содержать букву "р".

Напомним, Тимур Мирошниченко с женой осуществили мечту приемной дочери в ее день рождения.

Ранее Даша Астафьева на редком фото показала маму, на которую похожа, как две капли воды.

актриса Квартал 95 украинские звезды пополнения в семье Екатерина Никитина

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