Екатерина Никитина. Фото: instagram.com/nikitkinna

Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поделилась радостным известием со своими поклонниками. В семье юмористки произошло пополнение.

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram.

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На днях актриса намекнула подписчикам, что решилась на очень важный шаг в своей жизни. Большинство пользователей предположили, что Екатерина в положении.

И хотя звезда опровергла слухи о беременности, в ее семье все же произошло пополнение – Екатерина решилась взять себе домашнего любимца.

"День Х! Я так тебя хотела, я так тебя ждала! Match состоялся с первого взгляда! Рады приветствовать в нашей семье. Принимаю поздравления", — поделилась радостью знаменитость.

Отныне у актрисы есть собачка породы мальтипу. Сейчас Екатерина думает над тем, какое имя будет лучше подходить пушистику.

Звезда попросила подписчиков предложить свои варианты в комментариях. Единственным условием стало то, что имя должно содержать букву "р".

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