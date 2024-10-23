Софія Ротару приїхала до Києва в роковини смерті чоловіка - фото

Софія Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару вперше за довгий час вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Виконавиця показалася в Києві в роковини смерті її чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка.

Нову світлину знаменитість опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Софія Ротару приїхала до Києва на могилу чоловіка

Від дня смерті видатного музиканта минуло вже 22 роки — Анатолій Євдокименко пішов з життя 23 жовтня 2002 року від інсульту. Щороку у роковини смерті коханого виконавиця вшановує його пам'ять. Цей рік також не став виключенням.

Зірка поділилася щемливим фото на Байковому кладовищі у столиці поряд із могилою чоловіка. Артистка коротко підписала фото: "Єдиний. 23.10.2024".

Софія Ротару на могилі чоловіка. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Ротару була одягнена у джинси, темний светр та жилетку. Обличчя зірка приховала за темними окулярами.

Зазначимо, нещодавно ходили чутки, що співачка придбала віллу в Італії та тепер мешкає за кордоном. Однак у розмові з журналістами сестра зірки, Ауріка Ротару, запевнила, що Софія Михайлівна досі живе у своєму будинку в Конча-Заспі під Києвом.

Сама ж співачка рідко виходить на зв'язок з шанувальниками та не з'являється на публіці під час війни.

Нагадаємо, ВАКС позбавив зрадницю Таїсію Повалій прав на пісні та майна в Україні.

Раніше Даша Астаф'єва показала свою маму на рідкісних фото в особливий день.