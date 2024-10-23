ВАКС конфіскував майно зрадниці Таїсії Повалій в Україні - подробиці

Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Співачку-зрадницю Таїсію Повалій позбавили майна в Україні. Вищий антикорупційний суд стягнув у власність держави земельні ділянки, авто та право на виконання дев'ять пісень.

Про це 23 жовтня повідомила пресслужба ВАКС.

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Згідно з рішенням ВАКС, у Повалій конфіскували: автомобіль BMW Х5, три травматичні пістолети, сім земельних ділянок на Київщині, будинок та квартиру.

Окрім того, зрадницю позбавили права на музику та слова до дев'яти творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Зрадниця Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Як відомо, Повалій ще до початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії та підтримувала криваву політику Путіна. Зараз одіозна виконавиця активно підтримує окупантів у війні проти України.

Восени 2022 року скандальна співачка отримала російський паспорт та взяла кредит на купівлю житлі в РФ. У жовтні того ж проти Повалій було запроваджено санкції. На початку 2024 року СБУ оголосило підозру зрадниці за трьом статтями — колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.

Раніше співак Джаред Лето оскандалився заявою на підтримку РФ під час концерту.

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