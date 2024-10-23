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Позбавили землі та прав на пісні — ВАКС конфіскував майно зрадниці Повалій

23 жовтня 2024 14:13
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
ВАКС конфіскував майно зрадниці Таїсії Повалій в Україні - подробиці
Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачку-зрадницю Таїсію Повалій позбавили майна в Україні. Вищий антикорупційний суд стягнув у власність держави земельні ділянки, авто та право на виконання дев'ять пісень.

Про це 23 жовтня повідомила пресслужба ВАКС.

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На зрадницю Таїсію Повалій наклали санкції

Скандальна співачка поплатилася за підтримку війни в рідній країні.

Згідно з рішенням ВАКС, у Повалій конфіскували: автомобіль BMW Х5, три травматичні пістолети, сім земельних ділянок на Київщині, будинок та квартиру.

Окрім того, зрадницю позбавили права на музику та слова до дев'яти творів ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Зрадниця Таїсія Повалій
Зрадниця Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Як відомо, Повалій ще до початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії та підтримувала криваву політику Путіна. Зараз одіозна виконавиця активно підтримує окупантів у війні проти України.

Восени 2022 року скандальна співачка отримала російський паспорт та взяла кредит на купівлю житлі в РФ. У жовтні того ж проти Повалій було запроваджено санкції. На початку 2024 року СБУ оголосило підозру зрадниці за трьом статтями — колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.

Раніше співак Джаред Лето оскандалився заявою на підтримку РФ під час концерту.

Також ми писали, що путіністка Любов Успенська заявила про зникнення своєї доньки та звинуватила в цьому Україну.

санкції Таїсія Повалій ВАКС зрада конфіскація

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