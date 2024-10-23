ВАКС конфисковал имущество предательницы Таисии Повалий в Украине - подробности

Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Певицу-предательницу Таисию Повалий лишили имущества в Украине. Высший антикоррупционный суд взыскал в собственность государства земельные участки, авто и право на исполнение девяти песен.

Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ВАКС.

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Согласно решению ВАКС, у Повалий конфисковали: автомобиль BMW Х5, три травматических пистолета, семь земельных участков в Киевской области, дом и квартиру.

Кроме того, предательница лишилась права на музыку и слова до девяти произведений ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Предательница Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Как известно, Повалий еще до начала полномасштабного вторжения сбежала в Россию и поддерживала кровавую политику Путина. Сейчас одиозная исполнительница активно поддерживает оккупантов в войне против Украины.

Осенью 2022 года скандальная певица получила российский паспорт и взяла кредит на покупку жилья в РФ. В октябре того же против Повалий были введены санкции. В начале 2024 года СБУ объявило подозрение предательнице по трем статьям — коллаборационная деятельность, призывы к войне и признание вооруженной агрессии против Украины.

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