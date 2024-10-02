Пропагандистка Любов Успенська заявила про зникнення 34-річної доньки

Російська співачка Любов Успенська з донькою. Фото: росЗМІ

Російська співачка, яка народилась та виросла в Києві, Любов Успенська, заявила про зникнення своєї єдиної доньки. На допомогу путіністці, яка після початку повномасштабної війни отримала громадянство РФ, прийшли прокремлівські політики.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про зникнення спадкоємиці зрадниці, яка незадовго до початку повномасштабної війни давала концерти в Україні, спочатку повідомив путініст, глава федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він поділився подробицями інциденту.

"Звертаюся до всіх керівників силових структур. Щойно мені подзвонила Любов Успенська і повідомила, що в неї зникла дочка. Припускаємо таку думку, що її могли викрасти через її відрядження в "ДНР" і "ЛНР"", — заявив він.

Путіністка Любов Успенська з донькою Тетяною. Фото: росЗМІ

Новоспечена громадянка країни-терориста підтвердила росЗМІ інформацію про зникнення доньки, Тетяни Плаксіної.

"У мене горе, я не можу її знайти… Її телефони залишилися вдома, мені страшно, бо Таня може бути замішана із поїздкою до "ДНР", "ЛНР". Я не знаю, це може бути один із варіантів. Або її, можливо, десь дилери, наркомани знайшли. Я була на гастролях і не знаю, що сталося, хоч у мене в будинку люди працюють, і вони не можуть нічого сказати", — зі сльозами розповіла про 34-річну доньку путіністка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські пенсіонери вимагають заборонити творчість Бейонсе. Також ми розповідали, що голлівудську зірку Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна.