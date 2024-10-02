Пропагандистка Любов Успенська заявила про зникнення 34-річної доньки

Путіністка Успенська в сльозах шукає доньку та згадує так звані "Л/ДНР"
Російська співачка, яка народилась та виросла в Києві, Любов Успенська, заявила про зникнення своєї єдиної доньки. На допомогу путіністці, яка після початку повномасштабної війни отримала громадянство РФ, прийшли прокремлівські політики.
Про це повідомляють росЗМІ.
Путіністка Любов Успенська шукає доньку
Про зникнення спадкоємиці зрадниці, яка незадовго до початку повномасштабної війни давала концерти в Україні, спочатку повідомив путініст, глава федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. Він поділився подробицями інциденту.
"Звертаюся до всіх керівників силових структур. Щойно мені подзвонила Любов Успенська і повідомила, що в неї зникла дочка. Припускаємо таку думку, що її могли викрасти через її відрядження в "ДНР" і "ЛНР"", — заявив він.
Новоспечена громадянка країни-терориста підтвердила росЗМІ інформацію про зникнення доньки, Тетяни Плаксіної.
"У мене горе, я не можу її знайти… Її телефони залишилися вдома, мені страшно, бо Таня може бути замішана із поїздкою до "ДНР", "ЛНР". Я не знаю, це може бути один із варіантів. Або її, можливо, десь дилери, наркомани знайшли. Я була на гастролях і не знаю, що сталося, хоч у мене в будинку люди працюють, і вони не можуть нічого сказати", — зі сльозами розповіла про 34-річну доньку путіністка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські пенсіонери вимагають заборонити творчість Бейонсе. Також ми розповідали, що голлівудську зірку Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна.
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