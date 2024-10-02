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Російські пенсіонерки з "загону Путіна" обурені творчістю Бейонсе — відео

2 жовтня 2024 21:18
Віталій Ковальчук - Редактор
Пенсіонерки-путіністки хочуть заборонити творчість Бейонсе в Росії
Одна з росіянок, яка нібито розлюбила творчість співачки Бейонсе. Скриншот: YouTube
Віталій Ковальчук - Редактор

В мережі та таблоїдах продовжують активно обговорювати різні теорії щодо залученості знаменитостей в поки що недоведені судом звинувачення американського репера P. Diddy. Під хейт потрапило зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z. Користуючись нагодою, російські пенсіонерки закликали заборонити їхню діяльність, зокрема, ставити пісні на радіо.

Відео на межі здорового глузду з’явилось на YouTube-каналі "Отряды Путина", з якого вже давно сміються в мережі.

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П’ятеро пенсіонерок похилого віку тримали плакати з перекресленими червоним маркером іменами P. Diddy, Jay-Z та Бейонсе. Вони заявили, мовляв, висловлюють обурення скандалам, які розгорілися у США. І це при тому, що чи не в кожному відео жінки (періодично змінюються) хейтять цю країну та президента Джо Байдена. 

На горіхи, окрім реперів, дісталось і Бейонсе. Одна з пенсіонерок заявила — вона розчарована в діяльності рекордсменки премії "Ґреммі". Річ у тім, що користувачі соцмереж закидають артистці усунення своїх конкурентів, які займали перші рядки чартів. Деякі в мережі запевняють: Бейонсе з чоловіком допомагали P. Diddy в торгівлі людьми.

"Я раніше слухала пісні Бейонсе, але зараз я п’ю корвалол від її творчості. Я хочу, щоб її творчість заборонили і не розбещували нашу молодь і по всьому світу", — заявила російська пенсіонерка. 

Цілком логічно, що Бейонсе не відреагувала на заяву росіянки. Ба більше — в цілому не коментує чутки, які ширяться в мережі про неї та Jay-Z. Втім, в коментарях під відео так званого "Загону Путіна" пенсіонерок та їхніх спонсорів висміяли.

  • А як ваше коронне? Роздрукувати їх фотки і спалити, а то не якийсь канон, виправляйтеся.
  • Друга баба так наслухалася пісень, що й досі киває головою в такт.
  • Жінки, видно, довго готувалися до цього виступу, давно в етер не виходили. Або карантин був у психічному будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американські музиканти Каньє Вест та Джастін Бібер роками натякали на злочини P. Diddy. Також ми розповідали, що з'явились деталі роману співачки Дженніфер Лопес та P. Diddy.

скандал Бейонсе путіністи закордонні зірки P.Diddy

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