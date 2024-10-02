Пенсионерки-путинистки хотят запретить творчество Бейонсе в России

Одна из россиянок, которая якобы разлюбила творчество певицы Бейонсе. Скриншот: YouTube

В сети и таблоидах продолжают активно обсуждать разные теории относительно вовлеченности знаменитостей в пока что недоказанные судом обвинения американского рэпера P. Diddy. Под хейт попали звездные супруги Бейонсе и Jay-Z. Пользуясь случаем, российские пенсионерки призвали запретить их деятельность, в частности, ставить песни на радио.

Видео на грани ума появилось на YouTube-канале "Отряды Путина", над которым уже давно смеются в сети.

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Российские пенсионеры против Бейонсе

Пятеро пожилых пенсионеров держали плакаты с перечеркнутыми красным маркером именами P. Diddy, Jay-Z и Бейонсе. Они заявили, мол, выражают возмущение скандалами, разгоревшимися в США. И это притом при всем, что едва ли не в каждом видео женщины (периодически меняются) хейтят эту страну и президента Джо Байдена.

"На орехи", кроме рэперов, досталось и Бейонсе. Одна из пенсионерок заявила — она разочарована в деятельности рекордсменки премии "Грэмми". Дело в том, что пользователи соцсетей упрекают артистку в устранении своих конкурентов, занимавших первые строчки чартов. Некоторые в сети уверяют: Бейонсе с мужем помогали P. Diddy в торговле людьми.

"Я раньше слушала песни Бейонсе, но сейчас я пью корвалол от ее творчества. Я хочу, чтобы ее творчество запретили и не развращали нашу молодежь и по всему миру", — заявила российская пенсионерка.

Совершенно логично, что Бейонсе не отреагировала на заявление россиянки. Более того — в целом не комментирует слухи, которые распространяются в сети о ней и Jay-Z. Впрочем, в комментариях под видео так называемого "Отряда Путина" пенсионерок и их спонсоров высмеяли.

А как ваше коронное? Распечатать их фотки и сжечь, а то не какой-то канон, исправляйтесь.

Вторая баба так наслушалась песен, что до сих пор кивает головой в такт.

Женщины, видимо, долго готовились к этому выступлению, давно в эфир не выходили. Или карантин был в психическом доме.

Напомним, ранее мы писали, что американские музыканты Канье Уэст и Джастин Бибер годами намекали на преступления P. Diddy. Также мы рассказывали, что появились детали романа певицы Дженнифер Лопес и P. Diddy.