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Голлівудські скандали не вщухають — з'явились деталі роману Лопес та P. Diddy

2 жовтня 2024 00:30
Валерія Соколенко - Редактор
Дженніфер Лопес страждала від роману з P. Diddy та ледве не потрапила за ґрати — деталі
Американські зірки Дженніфер Лопес та P. Diddy. Фото: instagram/esquire
Валерія Соколенко - Редактор

Скандал навколо репера P. Diddy дістався і популярної співачки Дженніфер Лопес. Вона у минулому мала з ним стосунки, які відверто не можна назвати ідеальними. З'явились нові подробиці їхнього роману, який переслідували перестрілки та злочини.

Про це пише The Mirror.

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Дженніфер Лопес арештували разом з P. Diddy у 1999

Зіркова пара опинилась у кайданках після стрілянини в нічному клубі Нью-Йорка. Тоді було поранено троє людей. 

Закохані втекли з місця події і їх навіть переслідувала поліція. Адже хтось повідомив, що Джей Ло та P. Diddy мали при собі викрадену вогнепальну зброю, яку пізніше знайшли в їхній автівці. Саме через це їх арештували. Втім, Лопес відбулась переляком, майже відразу з неї зняли звинувачення.

Джей Ло страждала в стосунках з P. Diddy
Джей Ло та P. Diddy у 2020 році. Фото: instagram/vintagescenes

Водночас проти репера висунули додаткові — у хабарництві. Він намагався підкупити водія автомобіля 50 тисячами доларів, щоб отримати зброю. Врешті його виправдали й не судили за стрілянину.

Лопес рідко обговорювала цей інцидент і лише зізналась журналістам британського ELLE, що це "було абсолютним нічним жахом".

"Я зовсім не знала, що відбувається. Ніхто не знав", — заявила зірка.

Джей Ло та P. Diddy у 2020 році
Джей Ло та P. Diddy на вечірці. Фото: instagram/vintagescenes

Дженніфер Лопес не хотіла дітей від P. Diddy

Дженніфер і P. Diddy зустрічались у період з 1999 по 2001 рік. Співачка розповідала виданню Access Hollywood, що колишній бойфренд дав їй багато життєвих уроків. Однак, яких саме не розповідала. Тоді вона відчувала "багато взаємоповаги та захоплення". Пізніше зірка заговорила інакше.

Журналу Vibe Лопес дала абсолютно протилежне трактування їхнього роману. 

"Це був перший раз, коли я була з кимось, хто не був вірним. У мене були стосунки, в яких я плакала, божеволіла і втрачала розум. Це справді забрало забагато мого життя", — прокоментувала Лопес.

Також співачка зазначила, що стосунки були настільки нестабільними, що вона не могла думати про майбутнє з таким чоловіком:

"Мені довелося подумати, чи хочу я бути вдома з дітьми через 10 років і гадати, де хтось о третій ранку?"

Нагадаємо, ми розповідали про серіали, в яких є згадки про жахливий характер та злочини P. Diddy. Також писали, що сталося з репером та у чому скандальність "білих вечірок". Також заарештованого артиста підозрюють у вбивстві Майкла Джексона.

США секс-скандал Дженіфер Лопес роман P.Diddy

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