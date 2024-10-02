Дженнифер Лопес страдала от романа с P. Diddy и чуть не попала за решетку.

Голливудские скандалы не утихают — появились детали романа Лопес и P. Diddy
Скандал вокруг рэпера P. Diddy достался и к популярной певице Дженнифер Лопес. Она в прошлом имела с ним отношения, которые откровенно нельзя назвать идеальными. Появились новые подробности их романа, который сопровождали перестрелки и преступления.
Об этом пишет The Mirror.
Дженнифер Лопес была арестована вместе с P. Diddy в 1999
Звездная пара оказалась в наручниках после стрельбы в ночном клубе Нью-Йорка. Тогда были ранены три человека.
Влюбленные скрылись с места происшествия и их даже преследовала полиция. Ведь кто-то сообщил, что Джей Ло и P. Diddy имели при себе похищенное огнестрельное оружие, которое позже нашли в их автомобиле. Именно поэтому звезд арестовали. Впрочем, Лопес отделалась испугом, почти сразу с нее сняли обвинения.
В то же время против репера выдвинули дополнительные — во взяточничестве. Он пытался подкупить водителя автомобиля 50 тысяч долларов, чтобы получить оружие. В конце концов, его оправдали и не судили за стрельбу.
Лопес редко обсуждала этот инцидент и призналась журналистам британского ELLE, что это "был абсолютный ночной кошмар".
"Я совсем не знала, что происходит. Никто не знал", — заявила звезда.
Дженнифер Лопес не хотела детей от P. Diddy
Дженнифер и P. Diddy встречались в период с 1999 по 2001 год. Певица рассказывала Access Hollywood, что бывший бойфренд дал ей много жизненных уроков. Однако каких именно не рассказывала. Тогда она испытывала к нему "много взаимоуважения и восхищения". Позже звезда заговорила иначе.
Журналу Vibe Лопес дала совершенно противоположную трактовку их романа.
"Это был первый раз, когда я была с кем-то, кто не был верен. У меня были отношения, в которых я плакала, сходила с ума и теряла рассудок. Это действительно унесло слишком много моей жизни", — прокомментировала Лопес.
Также певица отметила, что отношения были настолько нестабильны, что она не могла думать о будущем с таким мужчиной:
"Мне пришлось подумать, хочу ли я быть дома с детьми через 10 лет и гадать, где кто-то в три утра?"
@zieja2
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Напомним, мы рассказывали о сериалах, в которых есть упоминания об ужасном характере и преступлениях P. Diddy. Также писали, что произошло с репером и в чем скандальность "белых вечеринок". Также арестованный артист подозревается в убийстве Майкла Джексона.
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