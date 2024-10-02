Дженнифер Лопес страдала от романа с P. Diddy и чуть не попала за решетку.

Американские звезды Дженнифер Лопес и P. Diddy. Фото: instagram/esquire

Скандал вокруг рэпера P. Diddy достался и к популярной певице Дженнифер Лопес. Она в прошлом имела с ним отношения, которые откровенно нельзя назвать идеальными. Появились новые подробности их романа, который сопровождали перестрелки и преступления.

Об этом пишет The Mirror.

Читайте также:

Дженнифер Лопес была арестована вместе с P. Diddy в 1999

Звездная пара оказалась в наручниках после стрельбы в ночном клубе Нью-Йорка. Тогда были ранены три человека.

Влюбленные скрылись с места происшествия и их даже преследовала полиция. Ведь кто-то сообщил, что Джей Ло и P. Diddy имели при себе похищенное огнестрельное оружие, которое позже нашли в их автомобиле. Именно поэтому звезд арестовали. Впрочем, Лопес отделалась испугом, почти сразу с нее сняли обвинения.

Джей Ло и P. Diddy в 2020 году. Фото: instagram/vintagescenes

В то же время против репера выдвинули дополнительные — во взяточничестве. Он пытался подкупить водителя автомобиля 50 тысяч долларов, чтобы получить оружие. В конце концов, его оправдали и не судили за стрельбу.

Лопес редко обсуждала этот инцидент и призналась журналистам британского ELLE, что это "был абсолютный ночной кошмар".

"Я совсем не знала, что происходит. Никто не знал", — заявила звезда.

Джей Ло и P. Diddy на вечеринке. Фото: instagram/vintagescenes

Дженнифер Лопес не хотела детей от P. Diddy

Дженнифер и P. Diddy встречались в период с 1999 по 2001 год. Певица рассказывала Access Hollywood, что бывший бойфренд дал ей много жизненных уроков. Однако каких именно не рассказывала. Тогда она испытывала к нему "много взаимоуважения и восхищения". Позже звезда заговорила иначе.

Журналу Vibe Лопес дала совершенно противоположную трактовку их романа.

"Это был первый раз, когда я была с кем-то, кто не был верен. У меня были отношения, в которых я плакала, сходила с ума и теряла рассудок. Это действительно унесло слишком много моей жизни", — прокомментировала Лопес.

Также певица отметила, что отношения были настолько нестабильны, что она не могла думать о будущем с таким мужчиной:

"Мне пришлось подумать, хочу ли я быть дома с детьми через 10 лет и гадать, где кто-то в три утра?"

Напомним, мы рассказывали о сериалах, в которых есть упоминания об ужасном характере и преступлениях P. Diddy. Также писали, что произошло с репером и в чем скандальность "белых вечеринок". Также арестованный артист подозревается в убийстве Майкла Джексона.